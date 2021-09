Trainerwechsel in der Unterliga West!

Details Freitag, 10. September 2021 07:28

In der Unterliga West kam es in dieser Woche zu einem Trainerwechsel. Der glück- und erfolglose Coach der Dsg Ledenitzen, Gernot Harnisch, nahm am Montag seinen Hut und wurde durch einen alten Bekannten ersetzt. Damit setzte man bei Ledenitzen ein Zeichen, denn an diesem Wochenede steht das richtungsweisende Spiel gegen Seeboden auf dem Programm.

Ein "alter" Bekannter

Als neuer starker Mann an der Linie agiert nun wieder Herbert Rautnig. Er betreute die Dsg Ledenitzen bereits ca. zehn Jahre lang, ehe in der letzten Zeit für eineinhalb Jahre eine Auszeit nahm. Nun wurde er quasi reaktiviert, um "seine" Mannschaft wieder in die Spur zu bringen. Das Minimalziel heißt natürlich Klassenerhalt, denn bis jetzt hat Ledenitzen nur ein mageres Pünktchen auf dem Konto. ligaportal.at bedankt sich beim scheidenden Trainer Gernot Harnisch für die gute Zusammenarbeit und wünscht Herbert Rautnig viel Erfolg bei seiner herausfordernden Aufgabe.

Übernahm wieder das Zepter bei der Dsg Ledenitzen: Herbert Rautnig (Foto: Sobe)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!