Lienz schreibt voll an - Seeboden kommt weiter nicht in die Gänge

Details Sonntag, 08. August 2021 10:30

In der dritten Runde der Unterliga West empfing Rapid Lienz den SV Seeboden. Die Gäste setzten sich in den bislang absolvierten Saisonspielen nicht durch und kassierten mit dem 1:5 gegen Rapid Lienz die dritte Niederlage in Folge. Ein weiterer, schwerer Rückschlag für die Seekicker, die weit hinter den eigenen Erwartungen bleiben.

Kalte Dusche vor dem Pausenpfiff

In der ersten Halbzeit konnte Seeboden das Spiel noch offen halten, doch knapp vor dem Gang in die Kabinen setzte es für die Gäste gleich zwei kalte Duschen. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Benjamin Cosic mit dem 1:0 für Lienz zur Stelle (43.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.) baute Maximilian Zojer die Führung der Gastgeber aus - ein Tor der Marke Gastgeschenk. Mit der Führung für Rapid Lienz ging es in die Halbzeitpause.

Starker Auftritt von Lienz

Sven Lovric brachte Lienz in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte und damit wohl auch schon für die Vorentscheidung sorgte (49.). Der vierte Streich von Rapid Lienz war erneut Maximilian Zojer vorbehalten (60.). Wenige Minuten später verkürzte SV Seeboden auf 1:4 (75.). Mit dem Tor zum 5:1 steuerte Zojer bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (90.). Schlussendlich verbuchte Lienz gegen Seeboden einen überzeugenden Heimerfolg.

Im Klassement machte Rapid Lienz einen Satz und rangiert nun auf dem neunten Platz. Für Lienz steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor zwei Niederlagen einsammelte. Neben SV Seeboden gibt es nur noch ein weiteres Team, die Union Matrei, das in der Liga ohne Punkte in der Tabelle dasteht.



Martin Lovric, Trainer Rapid Lienz: "Wir waren spielerisch und taktisch klar besser. In dre zweiten Halbzeit hatten wir noch einige weitere Möglichkeiten, es hätte auch noch höher ausgehen können. Seeboden hatte in der zweiten Halbzeit nur eine Chance, diese führte allerdimngs zum Ehrentreffer.



Die Besten: Pauschallob, insbesonder Zojer bzw. Keiner

Unterliga West: Rapid Lienz – SV Seeboden am Millstättersee, 5:1 (2:0)

43 Benjamin Cosic 1:0

44 Maximilian Stuart Zojer 2:0

49 Sven Lovric 3:0

60 Maximilian Stuart Zojer 4:0

75 Timo Hierlaender 4:1

90 Maximilian Stuart Zojer 5:1

