Sachsenburg lässt den glücklosen Matreiern keine Chance

Die TSU Matrei setzte sich in den bislang absolvierten Saisonspielen der Unterliga West nicht durch und kassierte mit dem 0:4 gegen den SV Sachsenburg die dritte Niederlage im dritten Spiel. Sachsenburg hingegen blleibt weiter ungeschlagen und etablierte sich mit Rang drei an der Spitze der Tabelle.

Berni Abwerzger in Hochform

Bernhard Abwerzger glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für Sachsenburg. In der 30. Minute erzielte er per Kopf nach einer Freistoßflanke das 1:0. Und knapp vor der Pause stellte er mit seinem zweiten Treffer die Weichen für Sachsenburg zu einem idealen Zeitpunkt auf Sieg. Mit der 2:0-Führung für die Gastgeber ging es in die Halbzeitpause.



Foto: Sobe

Matrei auf verlorenem Posten

Mit dem 3:0 durch Christian Sperl schien die Partie bereits in der 52. Minute mit SV Sachsenburg einen sicheren Sieger zu haben. Eigentlich war die TSU Matrei schon geschlagen, als Andre Arrich das Leder mit einem prächtigen Weitschuss ins Kreuzeck zum 0:4 über die Linie beförderte (68.). Letztlich kam Sachsenburg gegen die Gäste zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Die Saison ist noch jung und die Bedeutung der Tabelle entsprechend gering. Nichtsdestotrotz nimmt es SV Sachsenburg wohlwollend zur Kenntnis, dass man sich mit diesem Erfolg im Klassement auf den dritten Rang verbessert hat. Neben TSU Matrei gibt es nur noch ein weiteres Team, den SV Seeboden, das in der Liga ohne Punkte in der Tabelle dasteht. Einen klassischen Fehlstart legte der Tabellenletzte hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.





Martin Abwerzger, Trainer SV Sachsenburg: "Wir waren heute klar besser und hatten in den ersten Minuten schon drei große Chancen. Aber auch Matrei wurde da ein - zwei Mal gefährlich. Da konnten wir uns aber auf unseren Tormann verlassen."



David Resinger, Trainer Union Matrei: "Der Ball rollt derzeit leider nicht für uns. War hatten ja auch unsere Chancen, nur treffen wir derzeit leider nicht. Wir werden aber hart weiterarbeiten und ich bin mir sicher, das bald die Wende kommt."



Die Besten: Pauschallob, insbesonders B. Abwerzger, Arrich bzw. Keiner

Unterliga West: SV Sachsenburg – TSU Matrei, 4:0 (2:0)

30 Bernhard Abwerzger 1:0

43 Bernhard Abwerzger 2:0

52 Christian Sperl 3:0

68 Andre Arrich 4:0

