Spätes Baskera-Tor sichert Radenthein beim VSV das Unentschieden

In der vierten Runde der Unterliga West kam es am Freitag zum geschichtsträchtigen Derby zwischen dem Villacher SV und der WSG Radenthein. Ein 2:2-Unentschieden ist das Ergebnis dieser Begegnung, die so einiges, unter anderem einen verschossenen Elfmeter, zu bieten hatte.

Ein Hin und Her

Für das 1:0 des Villacher SV zeichnete Emir Garibovic verantwortlich (14.). Er traf mit einem abgefälschten Schuss aus gut 18 Metern zur frühen Führung für die Draustädter. In weiterer Folge hatten beide Teams ihre Möglichkeiten und einmal verhinderte auch nur Aluminium das 2:0. Ehe der Referee die Akteure zur Pause bat, erzielte Rok Baskera aufseiten der WSG Radenthein nach einem schönen Angriff über die Außenbahn das 1:1 (40.). Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Saso Kovacevic das 2:1 zugunsten des Villacher SV (41.). Er traf nach einer Guggenberger-Flanke per Kopf.

Foto: Sobe

Später Ausgleich

Radenthein versuchte es weiter mit schnellem Umschaltspiel und das sollte knapp vor dem Ende auch belohnt werden. Zuerst vergaben die Gäste aber in Minute 75 einen Elfmeter und standen dadurch noch mehr unter Druck. In der 82. Minute sicherte Rok Baskera seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 2:2 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer in diesem Spiel. Schließlich gingen der Villacher SV und Radenthein mit einer gerechten Punkteteilung auseinander. Der Aufsteiger aus Villach bleibt damit weiter ungeschlagen, musste aber erstmals Punkte abgeben.





Neven Ilic, Trainer des Villacher SV: "Das war sicher nicht unser bestes Spiel. Radenthein war sogar mehr präsent als wir und so gesehen bin ich, auch aufgrund des vergebenen Elfers der Gäste, mit dem Punkt zufrieden."



Die Besten: Guggenberger bzw. Baskera

Unterliga West: Villacher SV – WSG VAO Radenthein, 2:2 (2:1)

14 Emir Garibovic 1:0

40 Rok Baskera 1:1

41 Saso Kovacevic 2:1

82 Rok Baskera 2:2

