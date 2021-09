Ledenitzen mit dem ersten Dreier - Matrei nach der sechsten Pleite in Folge Letzter

Details Montag, 27. September 2021 05:58

Für die TSU Matrei gab es in der Partie gegen Ledenitzen, an deren Ende eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich DSG Ledenitzen die Nase vorn. Für Ledenitzen der erste Sieg in der laufenden Saison der Unterliga West und für Matrei, man liegt jetzt ganz am Ende der Tabelle, der absolute Tiefpunkt.

Chancen auf beiden Seiten

Matrei hatte sich für dieses Spiel viel vorgenommen, kam auch schnell zu einigen guten Chancen, doch man scheiterte oft am eigenen Unvermögen und auch am Tormann der DSG, Alexander Moser, der einen ganz starken Tag erwischte. Mario Besic brachte sein Team in der 26. Minute nach vorn. Er traf mit einem schönen Schuss genau ins Kreuzeck zum 1:0 für Ledenitzen. Knapp vor der Halbzeit dann ein weiterer Rückschlag für die Gäste, als Raphael Wibmer mit der roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt.

Späte Entscheidung

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich nichts am spielerischen Bild. Immer wieder stand Ledenitzen-Tormann Moser im Mittelpunkt, doch er war an diesem Tag nicht zu bezwingen. Ledenitzen führte schließlich das 2:0 herbei (88.). Denis Gavran spielte einen Konter zu Ende und traf zum Endstand.

Nächster Prüfstein für die DSG Ledenitzen ist Rapid Lienz (Samstag, 14:00 Uhr). Die TSU Matrei misst sich am selben Tag im Derby mit dem FC-WR Nußdorf/Debant (16:00 Uhr).



Wolfgang Oberrauner, sportlicher Leiter Stv. der DSG Ledenitzen: "Matrei war nicht schlechter als wir, kam zu guten Chancen, doch an unserem Tormann gab es heute kein Vorbeikommen. Beide Teams rackerten und wir wurden für unseren Einsatz heute endlich einmal belohnt."

Die Besten: Moser bzw. Keiner

Unterliga West: DSG Ledenitzen – TSU Matrei, 2:0 (1:0)

26 Mario Besic 1:0

88 Denis Gavran 2:0

