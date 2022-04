Lind gewinnt Drautalderby gegen Greifenburg und bleibt weiter Titelkandidat

Details Sonntag, 10. April 2022 17:40

Der SV Lind lud in der 17. Runde zum „Drautalderby“ gegen den SV Greifenburg ein. Die Gastgeber kämpfen weiter um den Spitzenplatz in der Unterliga West, während die Gäste aus Greifenburg trotz guter Leistungen in den letzten Runden nicht anschreiben konnten. Der SV Greifenburg konnte aber drei der letzten vier Aufeinandertreffen dieser Mannschaften für sich entscheiden.

Viele gute Chancen, aber keine Tore

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase können die Gäste aus Greifenburg die erste gute Möglichkeit verbuchen. Tobias Mikulan kommt am linken Strafraumrand zum Abschluss und verfehlt den langen Pfosten nur knapp. Nur Augenblicke später liegt der Führungstreffer für den SV Greifenburg erneut in der Luft. Jakob Wuggenig findet eine Lücke in der Abwehr der Heimischen und bedient Thomas Schaunig, der allein vor dem Tor knapp verzieht und diese Großchance liegen lässt. In der 35. Spielminute tragen sich auch die Gastgeber in die Liste der vergebenen Möglichkeiten ein. Peter Stojanovic wird durch einen schönen Lupfer in Szene gesetzt und verfehlt anschließend nur um Zentimeter das Tor. Der SV Lind bleibt in dieser Phase des Spieles am Drücker und hat durch einen Distanzschuss von Luka Bizjan die nächste sehenswerte Aktion. Torhüter Linder ist zur Stelle und wehrt den Ball mit den Fingerspitzen über die Querlatte. Die Gäste nutzen einen Ballgewinn geschickt aus und starten einen schnellen Konter über Thomas Schaunig, doch Tormann Paul Mayerhofer bleibt schlussendlich im eins gegen eins gegen Mikulan der Sieger. In der letzten Minute der ersten Hälfte ist es wieder Mayerhofer, der im Duell gegen den anstürmenden Stefan Andjelic der Sieger bleibt und somit einen Rückstand für die Gastgeber verhindert.

Drei Tore in der zweiten Halbzeit

In der 57. Minute lässt Stojanovic das heimische Publikum zum ersten Mal jubeln. Nach einem Freistoß von Lukas Gritschacher verlängert Stojanovic mit dem Hinterkopf unhaltbar in das rechte Kreuzeck und stellt somit auf 1:0. Beide Teams spielen weiter offensiv nach vorne und so sehen die Zuseher einige Möglichkeiten auf beiden Seiten. Der SV Greifenburg muss in Folge immer mehr riskieren und die Gastgeber erspielen sich deshalb einige Konterchancen. In der 80. Minute muss sich Gritschacher noch Tormann Linder geschlagen geben bevor er in der 90. Minute – nach schönem Konter über die rechte Seite – auf 2:0 stellt. Der SV Greifenburg beweist wie so oft viel Moral und bekommt, nach Handspiel im Strafraum, noch die Chance auf den Anschlusstreffer. Der eingewechselte Marcel Pirker verwandelt souverän und zeigt sich – nach seiner langen Verletzungspause – wieder in bester Torlaune. Der Treffer kommt trotzdem für die Gäste zu spät und so endet das Drautalderby mit einem Sieg für die Gastgeber.

Sebastian Steinwender, SV Greifenburg: „Eine gute Leistung beider Teams und Gratulation an Lind, wobei wir, vor allem in der ersten Hälfte, eigentlich klar besser waren und deutlich in Führung hätten gehen können bzw. müssen. Fußball ist aber kein Wunschkonzert und so mussten wir erneut einem Rückstand hinterherlaufen. Es werden sicher wieder Spiele kommen, in denen sich unsere Mannschaft für solche Leistungen belohnen wird."

Die Besten: Gritschacher, Stojanovic bzw. Mikulan

Unterliga West: SV Union Lind – SV Raika Greifenburg, 2:1 (0:0)

91 Marcel Pirker 2:1

90 Lukas Gritschacher 2:0

57 Peter Stojanovic 1:0