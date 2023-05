Lind zeigt tolle Defensivleistung und ein genialer Tormann ebnet den Weg zum Sieg gegen Thal

Details Samstag, 13. Mai 2023 18:54

Auf dem Papier der Favorit, auf dem Platz der Unterlegene: Die URC Thal/Assling patzte beim SV Union Lind überraschend deutlich mit 1:4. Es setzte für Thal eine ungeahnte Pleite, denn das Hinspiel hatte mit einem 3:0-Erfolg für URC Thal/Assling geendet.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Lind der verdiente Sieger

Roman Gaspersic brach für den SV Union Lind den Bann und markierte in der 60. Minute mit einem sensationell verwandelten Freistoß aus gut 20 Metern die Führung. Thal geriet deutlicher in Rückstand, als der SV Lind auf 2:0 erhöhte (62.). Rene Löschnig verwertete einen Abpraller sicher. Für das 3:0 des SV Union Lind sorgte Armin Mitterer, der in Minute 75 per Kopf zur Stelle war. In der 78. Minute brachte Julian Moser das Netz für die URC Thal/Assling zum Zappeln und ließ die Gäste nochmals hoffen. Für ruhige Verhältnisse sorgten dann aber die Gastgeber, als Rene Löschnig mit einem sehenswerten Treffer das 4:1 besorgte (88.). Am Schluss fuhr Lind gegen Thal auf eigenem Platz einen klaren Sieg ein.

Hartwig Zagler, Trainer des SV Lind: "Ein sicher auch in dieser Höhe verdienter Sieg, der vor allem auf unsere starke Defensivleistung und unseren sensationellen (Ersatz-) Tormann Markus Schluder zurückzuführen ist. Ich bin heute sehr stolz auf meine Mannschaft, die viel Moral gezeigt hat."

Die Leistungssteigerung des SV Lind lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo man einen deutlich verbesserten fünften Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang elf ab. Durch die drei Punkte verbesserte sich der SV Lind im Tableau auf die achte Position. Sechs Siege, zehn Remis und acht Niederlagen hat Lind momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief man konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Trotz der Niederlage belegt die URC Thal/Assling weiterhin den fünften Tabellenplatz. Elf Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Als Nächstes steht für den SV Union Lind eine Auswärtsaufgabe an. Am Donnerstag (17:00 Uhr) geht es im Derby gegen den SV Sachsenburg. Thal empfängt – ebenfalls am Donnerstag und auch in einem heißen Derby – Rapid Lienz.

Unterliga West: SV Union Lind – URC Thal/Assling, 4:1 (0:0)

88 Rene Loeschnig 4:1

78 Julian Jakob Moser 3:1

75 Armin Mitterer 3:0

62 Rene Loeschnig 2:0

60 Roman Stefan Gaspersic 1:0

