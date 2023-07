Partie gedreht! Tristach belohnt sich nach guter Leistung gegen Matrei im Cup

Details Sonntag, 23. Juli 2023 20:57

Mitte Juli beginnt bekanntlich immer die neue Fußballsaison im Kärntner Unterhaus. Eingeläutet wurde diese mit der ersten Runde des Villacher Bier/KFV-Cup. Dort matchen sich nicht nur die Kärntner Teams und den Einzug in die nächste Runde, sondern auch die Osttiroler Vereine sind dort vertreten. So auch der SV Tristach und die Sportunion Matrei, die sich am Samstag im Lois Walder Stadion in Tristach duellierten. Dabei konnte sich der Underdog aus der 1. Klasse gegen das Team aus der Unterliga durchsetzen.

Matrei geht in Führung

Das Match, welches am Samstagabend um 18 Uhr angepfiffen wurde, startete mit Schwung auf Tristacher Seite. Die Gastgeber kamen gut in die Partie, vergaben jedoch eine Topchance, die die Führung einbringen hätte sollen. Das rächte sich dann in Minute 34 als Phlipp Wibmer für die Gäste abzog und ihnen das 0:1 einbrachte. Trotzdem gab der SV Tristach aber nicht auf und spielte munter so wie vor dem Treffer weiter. In Halbzeit eins gelang aber kein Treffer mehr.

Tristach belohnt gute Leistung mit drei Toren

Der zweite Durchgang brauchte dann lange, bis er wieder Fahrt aufnehmen konnte. Die Gastgeber versteckten sich weiterhin nicht vor dem Unterligist Matrei und in der Schlussphase sollte diese Moral dann auch belohnt werden. Zuerst war es Patrick Brandstätter in der 76. Minute, der das Match wieder ausglich. In weiterer Folge trafen dann noch Anton Thum und Clemens Klocker ins Schwarze, was eine 3:1-Führung für die Heimischen auf die Anzeigetafel brachte. Diese zwei Treffer markierten dann auch den Schlusspunkt in diesem Cupduell. Der SV Tristach schaffte es also als Erstklassenteam die Gäste aus Matrei, die eine Klasse über ihnen Spielen, in der ersten Runde aus dem Cup zu werfen.

Stefan Graf, Trainer SV Tristach:

„Nachdem wir sehr gut begonnen hatten, jedoch aber trotzdem in Rückstand geraten sind, haben wir uns dadurch nicht beirren lassen und unser Spiel weiter durchgezogen. Schlussendlich konnten wir uns mit drei Tore und einem verdienten Weiterkommen im Cup belohnen. Wenn wir halbwegs verletzungsfrei mit unserem kleinen Kader durch die Saison kommen, rechne ich mir gute Chancen aus, einen Platz im gesicherten Mittelfeld zu erreichen.“

Der SV Tristach steht also in der zweiten Runde des Villacher Bier/KFV Cups. Der Gegner wird in den nächsten Tagen zugelost. In der Liga steht der Konkurrent in der ersten Runde aber schon fest und dieser heißt SV Penk/Reisseck. Matrei spielt zum Auftakt gegen Admira Villach.

