Gmünd gewinnt Spitzenspiel gegen Wölfnitz und liegt nun am zweiten Tabellenplatz

Mit Gmünd und Wölfnitz trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für die Gäste schien der ASKÖ Gmünd aber diesmal eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage auf der Anzeigetafel stand. Die Kulturstädter kauften den Gästen bald die Schneid ab und so entwickelte sich ein doch recht einseitiges Spiel.

Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Gmünd wusste zu überraschen. Das Hinspiel war mit 3:1 zugunsten von ASKÖ Wölfnitz geendet.

Gmünd startet besser in die Partie

Vor den Augen der 120 Zuschauer stellte Marcel Schönherr das 1:0 für den ASKÖ Gmünd sicher (19.). Nach einem Gestocher im Strafraum kam der Ball zum Schützen der eiskalt einnetzte. Markus Pichorner versenkte die Kugel zum 2:0 für das Heimteam (38.). Mit einem satten Schuss aus 20 Metern in rechte untere Eck baute er die Führung des Heimteams aus. Mit der Führung für Gmünd ging es in die Kabine.

Wölfnitz kommt nicht zurück

Der dritte Streich des ASKÖ Gmünd war Juro Kovacic vorbehalten (52.), der nach drei Ballkontakten der Heimischen souverän zur Entscheiung abschloss. Letztlich fuhr Gmünd einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein bereits im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.



Rudolf Schönherr, Trainer des ASKÖ Gmünd: "Ein unerwatet souveräner, aber letztlich doch klar verdienter Sieg meiner Mannschaft. Wir kauften den Gästen bald die Schneid ab und waren gut auf den Gegner eingestellt."

Die Trendkurve des ASKÖ Gmünd geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang fünf, mittlerweile hat man Platz eins der Rückrundentabelle inne. Gmünd präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 45 geschossene Treffer gehen auf das Konto des ASKÖ Gmünd. Gmünd sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und sechs Niederlagen dazu. Zuletzt lief es erfreulich für den ASKÖ Gmünd, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Die gute Bilanz von Wölfnitz hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte ASKÖ Wölfnitz bisher elf Siege, vier Remis und vier Niederlagen. Wölfnitz baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Gmünd ist jetzt mit 37 Zählern punktgleich mit ASKÖ Wölfnitz und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 45:28 auf dem zweiten Platz.

Der ASKÖ Gmünd ist am Sonntag (15:00 Uhr) bei der URC Thal/Assling zu Gast. Kommenden Mittwoch (15:00 Uhr) tritt Wölfnitz bei Thal an.

Unterliga West: ASKÖ Gmünd – ASKÖ Wölfnitz, 3:0 (2:0)

52 Juro Kovacic 3:0

38 Markus Pichorner 2:0

19 Marcel Rudolf Schönherr 1:0

