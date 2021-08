Hauks Anschlussgoal zu spät - Anif 1b mit zweiter Pleite en suite

Details Samstag, 07. August 2021 07:00

Die USK Maximarkt Anif 1b hat den Saisonstart verpatzt: Nach der unglücklichen 2:3-Niederlage gegen Nußdorf, musste die zweite Garnitur des Regionalliga Salzburg-Klubs am Freitag gegen den USV Scheffau eine 1:2-Schlappe einstecken. Der triste Ertrag: Zwei Spiele, zwei Niederlagen, null Punkte.

Dass Fabian Klabacher momentan viel Gefallen am Toreschießen findet, hatte der Scheffau-Angreifer schon beim letztwöchigen 3:3 gegen den ASK_PSV bewiesen. Im gestrigen Duell mit der Anifer 1b trug sich Klabacher neuerlich in die Schützenliste ein und brachte seine Crew in der 28. Spielminute in Führung. Komfortabel war die Pausenführung des Gastgebers letztlich nicht, aber immerhin ging Scheffau mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Daran änderte sich auch nach dem Seitenwechsel lange nichts. Als Florian Seiwald das Leder schließlich doch zum 2:0 über die Linie beförderte, roch es ganz, ganz stark nach Heimsieg (83.). Kurz vor Ultimo kam noch einmal Spannung auf: Manuel Hauk brachte die Anifer Grünschnäbel auf 2:1 heran. Letztendlich den Tick zu spät, denn wenige Aktionen danach durften die Scheffauer einen dreifachen Punktgewinn feiern.

1. Klasse Nord: USV Scheffau 2:1 (1:0) USK Maximarkt Anif 1b

28 Fabian Klabacher 1:0

83 Florian Seiwald 2:0

90 Manuel Hauk 2:1

