Richtige Reaktion gezeigt: Scheffau bezwingt Kuchler 1b mit 4:2

Details Samstag, 18. September 2021 12:47

Für die SV Kuchl 1b gab es in der Auswärtspartie gegen den USV Scheffau nichts zu holen. Nachdem Scheffau zwischenzeitlich 3:0 geführt hatte, kamen die jungen Regionalliga-Fohlen im weiteren Verlauf gefährlich nah heran. Spätestens nach Thomas Seiwalds zweitem Streich war der Käse gegessen. Endstand: 4:2.

Nach der klaren 0:5-Pleite am vergangenen Wochenende in Oberalm war die Scheffauer Truppe rund um Übungsleiter Michael Neureiter auf Wiedergutmachung aus. In der ersten Halbzeit wurde die USV-Lok voll auf Schiene gebracht: Anton Tiefenbacher eröffnete den Torreigen in Minute acht, Thomas Seiwald erhöhte vom Elferpunkt auf 2:0 (26.), ehe Fabian Klabacher den Kuchlern ein drittes Mal einschenkte - 3:0 (32.). Ein Freistoßgoal von Nagy kurz vor dem Pausentee (42.) tat der heimischen Feierstimmung zu diesem Zeitpunkt keinen Abbruch.

Als Lukas Lürzer wenige Augenblicke vor Beginn der Schlussviertelstunde zum 3:2 abdrückte (74.), wurde es im Lager der Heimelf doch ein wenig ungemütlicher. Weil aber Thomas Seiwald in Minute 89 einen ruhenden Ball ins Kabinett zirkelte, war der Scheffauer Heimerfolg endgültig in Stein gemeißelt.

1. Klasse Nord: USV Scheffau 4:2 (3:1) SV Kuchl 1b

8 Anton Tiefenbacher 1:0

26 Thomas Seiwald 2:0

32 Fabian Klabacher 3:0

42 Mate Nagy 3:1

74 Lukas Luerzer 3:2

89 Thomas Seiwald 4:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!