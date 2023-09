Nußdorf bringt Schlusslicht Oberndorf spät um Sieg

Details Montag, 18. September 2023 12:47

Den 1. Oberndorfer SK trennten in der 7. Runde der 1. Klasse Nord nur wenige Augenblicke vom ersten Saisonsieg. Daheim gegen den SV Nußdorf/H. 2:1 in Führung liegend, musste das immer noch sieglose Brnic-Kollektiv in der dritten Minute der Überspielzeit den Ausgleichstreffer hinnehmen.

Oberndorf sah im Nachschlag "schwärz"

In einer munteren Partie verbuchten die Nußdorfer zunächst ein leichtes Chancenplus. Nachdem aus zwei Möglichkeiten nichts Zählbares herausgesprungen worden war, drückte Florian Schwärz in der 28. Minute zur Gästeführung ab. Diese währte bis knapp vor der Stundenmarke - dann stellte Marjan Zubanovic auf 1:1 (58.). Die Oberndorfer schwächten sich in der weiteren Folge selbst: Daniel Kovacs flog wegen Unsportlichkeit mit Gelb-Rot vom Platz (73.). Trotz Unterzahl schien die Brnic-Crew auf die Siegerstraße aufzufahren. Emanuel Doknjas verwandelte in Minute 84 einen Strafstoß zum 2:1. Dass aus drei erhofften Points lediglich einer wurde, war Felix Schwärz geschuldet, der tief im Nachschlag (93.) dafür sorgte, dass aus dieser Parie doch kein Sieger hervorging.

1. Klasse Nord: 1. Oberndorfer SK – SV Nußdorf/H, 2:2 (0:1)

93 Felix Schwaerz 2:2

84 Emanuel Doknjas 2:1

58 Marjan Zubanovic 1:1

28 Florian Schwaerz 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.