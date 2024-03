Spektakuläre Aufholjagd mit bitterem Ende: Austria 1b schüttet gegen Oberhofen aus

Details Donnerstag, 28. März 2024 11:12

Die SV Austria Salzburg 1b musste sich beim Runden-Opening gegen die ÖTSU Oberhofen überraschend geschlagen geben. In einem atemberaubenden Fußballspiel holte die zweite Garnitur des Westligisten erst einen 0:3-Rückstand auf, nur um auf der Zielgeraden doch noch auf die Verliererstraße abzudriften. Während die blutjungen Violetten im Titelkampf Federn ließen, holten die Oberösterreicher wichtige Punkte gegen den drohenden Abstieg.

Fotocredit: UFC Croatia Salzburg (ARCHIVBILD)

Oberhofen legte mit Feuerwehrstart vor

Die Irrseer erwischten die violetten Westliga-Fohlen auf dem falschen Fuß. Ein Eigentor von Amel Sadikovic (1.) sowie die Buden von Dominik Schachner (3.) und Tamas Imrö (8.) brachten die eigentlich schwächer eingeschätzten Oberösterreicher im Eiltempo voran. "Dass wir so schnell so hoch in Führung lagen, kam dann doch überraschend", zeigte sich Oberhofen-Sektionsleiter Josef Pichler ob des Feuerwehrstarts verblüfft. Während die Gäste in der weiteren Folge in den Verwaltungsmodus schalteten, versuchten die jungen Maxglaner doch noch irgendwie in die Partie zurückzukommen. "Die Austria spielte zwar gefällig, wurde vorerst aber nicht brandgefährlich", fand Pichler.

Violette Wiederauferstehung blieb erfolglos

Nichtsdestotrotz schafften die Platzherren durch den Doppelpack von Emir Hamzic (27., 37.) noch vor der Pause der Anschluss. Nach dem Seitenwechsel drückte der Tabellenzweite dann so richtig auf die Tube. "Da hatten wir Glück, dass wir nicht früher den Ausgleich bekommen haben", gestand Pichler, dessen Schützlinge einer wilden Austria-Drangphase ausgesetzt waren. Just nachdem der Druck der Gashi-Männer etwas nachgelassen hatte, drückte David Kalazic zum 3:3 ab (75.). Die Oberhofener hatten allerdings noch einen Pfeil im Köcher. In Minute 82 flog ein Schachner-Kopfball via Innenstange zum umjubelten Auswärtsdreier ins Glück. "Wir sind sehr froh, nach diesem Spielverlauf doch noch gewonnen zu haben. Immerhin war's ja nicht unmöglich, dass die Austria den Sieg holt", jubelte Pichler über die drei eingetüteten Zähler.

Freud und Leid dicht beieinander

Der furiose 4:3-Sieg der Oberhofener hinterließ natürlich auch in der Tabelle seine Spuren. Während ein entspannter Austria-Blick auf die bevorstehende Partie Oberalm (3.) gegen Gneis/ASK_PSV (1.) ausbleibt, entweder Platz drei oder ein größerer Rückstand auf die Tabellenspitze droht, können die Reitsamer-Buben nach der Auftaktpleite (2:5 bei Gneis/ASK_PSV) in Sachen Klassenerhalt wieder ein wenig aufatmen. Mit 19 Punkten bekleidet man zumindest bis Samstag einen einstelligen Tabellenplatz.

