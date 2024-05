Oberhofen prolongiert Oberndorfer Sieglos-Serie

Details Montag, 06. Mai 2024 16:20

Die Unserie des 1. Oberndorfer SK will einfach nicht abreißen. In der 21. Runde kassierte die Brnic-Elf im Duell zweier Landesliga-Absteiger gegen die ÖTSU Oberhofen die 16. Saisonniederlage und ist saisonübergreifend bereits seit 32 (!) Partien ohne Sieg.

Torsperre spät aufgehoben

Nachdem es auf OSK-Geviert lange danach ausgesehen hatte, als würden beide Teams bei einem torlosen Remis in die Halbzeitpause gehen, zwickten die Gäste aus Oberösterreich spät und gleich doppelt zu. Dominik Schachner (41.) und Felix Enzesberger (43.) stellten in Windeseile von 0:0 auf 0:2.

Oberndorfer Hoffnung wahrte nicht lange

In den Anfangsminuten des zweiten Durchgangs hauchte Dominik Cvijanovic dem Tabellennachzügler mit seinem Volltreffer zum 1:2 noch einmal Hoffnung ein (48.). Diese sollte allerdings nur von kurzer Dauer sein. Zwei Minuten nach dem heimischen Anschlusstreffer trug sich Alexander Eder in die Schützenliste ein (50.). Und weil Hattrick-Schütze Schachner doppelt nachlegte (57., 63.), war der Käse frühzeitig gebissen. Zumindest die finalen Zeilen des Spielberichts zierten die Oberndofer. Erst markierte Marjan Zubanovic den 2:5-Endstand (67.), in den Schlussminuten flog der eingewechselte Dominik Orkic wegen Verhinderung einer klaren Torchance mit Rot vom Feld (92.).

Durststrecke geht weiter

Der OSK, der als abgeschlagenes Tabellenschlusslicht mit lediglich fünf Points an Konto längst für die 2. Klasse planen kann, wartet nun schon seit über einem Jahr auf einen vollen Erfolg. Den letzten hatte es im März 2023 gegeben - 1:0 gegen Obertrum.

1. Klasse Nord: Oberndorf : Oberhofen - 2:5 (0:2)

67 Marjan Zubanovic 2:5

63 Dominik Schachner 1:5

57 Dominik Schachner 1:4

50 Alexander Eder 1:3

48 Dominik Cvijanovic 1:2

43 Felix Enzesberger 0:2

41 Dominik Schachner 0:1

