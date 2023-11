1. Klasse Süd: Die Tops und Flops der Herbstsaison 2023

Details Sonntag, 19. November 2023 20:11

Rassige Partien, Traumtore, großer Jubel, aber auch Verzweiflung haben den ersten Saisonabschnitt in der 1. Klasse Süd geprägt. Was sich in den insgesamt 112 Matches sonst noch so getan hat, haben wir kurz und knackig zusammengefasst...

Die Brucker Überflieger liegen sechs Punkte vor dem Zweiten Lenzing.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Herbstmeister und Winterkönig: Bruck

Bisherige Spiele: 112 von 182

Ligatore (gesamt): 465 (4,15 / Spiel)

Meiste erzielte Tore: Bruck (69)

Wenigste kassierte Gegentore: Bruck (8)

Wenigste erzielte Tore: Saalbach (4)

Meiste kassierte Gegentore: Saalbach (80)

Torreichste Spiele: Zell am See 10:0 Saalbach, Bruck 10:0 Saalbach

Bestes Heimteam: Bruck (8 Spiele, 22 Punkte)

Schwächstes Heimteam: Saalbach (7 Spiele, 1 Punkt)

Bestes Auswärtsteam: Bruck (8 Spiele, 22 Punkte)

Schwächstes Auswärtsteam: Saalbach (8 Spiele, 0 Punkte)

Remiskönige: Rauris, Flachau (beide 4)

Fairste Mannschaft: Mariapfarr (15 Strafpunkte)

Unfairste Mannschaft: Hüttschlag (42 Strafpunkte)

Meiste Platzverweise (Team): FC Pinzgau 1b (3)

Meiste Gelbe Karten (Spieler): Felix Rainer (Mariapfarr), Thomas Rainer (Rauris, beide 6)

Die besten Torjäger - Top-5

1. Josip Brkic Zell am See 20 Tore 2. Fabrice Maahs Bruck 18 Tore 3. Stefan Reinbacher Lenzing 14 Tore 4. Blerim Azizi Lenzing 13 Tore Alexander Essl Rauris 13 Tore Tobias Grünwald Annaberg 13 Tore

