Was wurde aus......Salzburg-Ligist FC Zell?

Details Donnerstag, 14. Dezember 2023 14:19

Inmitten der Corona-Pandemie entschied sich der FC Zell am See für den freiwilligen Gang in die 2. Klasse, nachdem man im Salzburger-Liga-Herbst 2019 noch den so starken dritten Platz geholt hatte. Seit diesem Entschluss sind etwas mehr als drei Jahre vergangen. Ligaportal hat Zells damalige Salzburger-Liga-Truppe unter die Lupe genommen.

Simon Viertler (re.) sorgt mittlerweile mit seinem Stammverein Mittersill für Furore.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Zwei Spieler halten Zell nach wie vor die Stange

Untersucht wurden diejenigen Spieler, die im Herbst 2019 in der Salzburger Liga zumindest einmal am offiziellen Spielbericht standen. Von den insgesamt 21 Kickern sind noch fünf beim FC Zell gemeldet - lediglich zwei davon aktiv (Einsätze in der aktuellen Saison).

Name Aktueller Verein 2023/24 Senad Hamzic Bramberg aktiv Matija Vladic Pachern (STMK) inaktiv Emrah Sahin FC Zell aktiv Elias Zehentmayr Maishofen inaktiv Andreas Plaickner Kaprun aktiv David Drljic Grödig aktiv Furkan Kurt FC Zell aktiv Philipp Landauer Austria Salzburg inaktiv Lukas Freiberger Bad Hofgastein inaktiv Luka Antelj FC Zell inaktiv Karol Solciansky OFK Branc (SVK) aktiv Martin Hartl Grödig aktiv Markus Reindl Kaprun aktiv Josef Viertler Mittersill aktiv Philipp Zehentmayr FC Pinzgau aktiv Peter Nindl Kaprun aktiv Dejan Tosic Kaprun aktiv Simon Viertler Mittersill aktiv Robi Kajic Kaprun inaktiv Felix Gussnig FC Zell inaktiv Slaven Dujakovic FC Zell inaktiv Bernhard Hanser (TR) Mittersill aktiv

Bergstädter basteln am Aufstieg in die Landesliga

Freiwillig in die allerletzte Spielklasse abgestiegen, sausten die Zeller dort zweimal in Folge als Vizemeister nur hauchzart am Aufstieg vorbei. 2020 mussten sich die Blau-Gelben in der 2. Klasse Süd/West Lend beugen, in der darauffolgenden Saison fand man in der 2. Klasse Süd in Annaberg seinen Meister. Im Spieljahr 2022/23 war es schließlich soweit: Zell schaffte als Meister der 2. Klasse Süd den Sprung in die 1. Klasse Süd. Dort basteln die Bergstädter akribisch am Aufstieg in die 2. Landesliga Süd. Heuer wird's aller Voraussicht nichts mehr, liegt Dominator Bruck nach 16 Runden doch schon ein schönes Stückerl voran. Aber wer weiß: Vielleicht greift der Pinzgauer Traditionsklub ja in der nächsten Saison nach den Sternen...

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.