1. Klasse Süd: Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2023 ist...

Details Montag, 18. Dezember 2023 11:54

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Herbstsaison 2023. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einen neuen Sensationsrekord verzeichnete. Österreichweit wurden in sechs Wochen erstmals über 3,7 (!) Millionen Stimmen abgegeben - ein absoluter Wahnsinn! Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2023 ist... Julian Neumayr (SK Lenzing)

Endergebnis:

1. Julian Neumayr (SK Lenzing / 12901 Stimmen)

2. Bastian Angerer (USV Hollersbach / 1810 Stimmen)

3. Manuel Seiwald (SK Bruck / 1205 Stimmen)

4. Samuel Winter (USC Flachau / 1115 Stimmen)

5. Marco Brennsteiner (USV Hollersbach / 1106 Stimmen)

6. Thomas Rohrmoser (USV Großarl / 967 Stimmen)

7. Andreas Lasshofer (USC Mariapfarr / 746 Stimmen)

8. Philip Scharfetter (USC Flachau / 676 Stimmen)

9. Christoph Schaidreiter (USV Hüttschlag / 658 Stimmen)

10. Simon Tranninger (USC Flachau / 614 Stimmen)

