Lend-Knipser Kirim lotst Lenzing auf die Verliererstraße

Details Samstag, 04. Juni 2022 23:02

Der SV Lend und der SK Lenzing lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 6:5 endete. Komplett losgelassen: Melih Kirim kanonierte sich mit seinem erzielten Fünferpack in der Torschützenliste der 1. Klasse Süd auf den Sonnenplatz.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Lenzing brachte dreimalige Zwei-Tore-Führung nicht über die Runden

Im Gastspiel beim SV Lend lag der SK Lenzing gleich dreimal mit zwei Goals Unterschied in Führung: 0:2, 1:3 und 2:4. Lends entfesselter Melih Kirim wusste sie mit einem Quattropack zu egalisieren. Nachdem Cüneyt Karaarslan die Heimischen erstmals vorangeballet und Horn seinen Lenzingern in der letzten Minute der regulären Spielzeit vermeintlich einen Punkt gesichert hatte, drückte Kirim ein fünftes Mal ab, zum vielumjubelten 6:5-Sieg.

Kirim übernimmt Platz eins in der Liga-Schützenliste

Mit seinen fünf erzielten Toren darf sich Melih Kirim wieder Liga-Bomber schimpfen. Der Angreifer des SV Lend zog in der ligainternen Schützenliste an Stuhlfeldens Bavolar (33) vorbei und führt sie nun mit 36 Goals an.

1. Klasse Süd: SV Lend – SK Lenzing, 6:5 (3:4)

92 Melih Kirim 6:5

90 Sebastian Horn 5:5

84 Cueneyt Karaarslan 5:4

67 Melih Kirim 4:4

43 Melih Kirim 3:4

37 Christoph Haslgruber 2:4

35 Melih Kirim 2:3

26 Christoph Haslgruber 1:3

13 Melih Kirim 1:2

10 Christian Herzog 0:2

4 Florian Zehentner 0:1