Spiel gedreht! Lenzing schießt sich in St. Martin/L. vorübergehend an die Ligaspitze

Der SK Lenzing hat gestern Abend auswärts beim UFC St. Martin/L. mit 4:2 die Oberhand behalten und somit den dritten Sieg im dritten Spiel gefeiert. Nachdem die Hausherren zur Pause noch 2:1 geführt hatten, drehten die Lenzinger in Hälfte zwei auf. Knackpunkt: Heim-Akteur Michael Haider sah beim Stand von 2:2 nach einer Tätlichkeit den roten Karton.

St. Martins Effizienz verblüffte ballbesitzorientierte Lenzinger

Die favorisierten Lenzinger, die mit zwei Auftaktsiegen in die neue Spielzeit gestartet waren, verbuchten gleich von der ersten Minute weg ein hohes Maß an Ballbesitz, bissen sich an der kompakt stehenden heimischen Defensive allerdings die Zähne aus. In der 22. Minute brachte Rier seine St. Martiner überraschenderweise mit 1:0 in Führung, die nur wenige Augenblicke später durch Hofer egalisiert werden konnte (24.). Noch vor dem Seitenwechsel war neuerlich Rier zur Stelle und sorgte mit seinem Zweierpack für eine knappe Pausenführung für die hocheffizienten Heimischen.

Gäste brausten in numerischer Überlegenheit zum Sieg

In der zweiten Halbzeit lief schließlich alles gegen den UFC. Erst zauberte Wiechenthaler nach einem Eckball den abermaligen Gleichstand hervor (57.), kurz darauf flog Haider wegen einer Tätlichkeit mit der Roten Karte von der Wiese (61.). Die Überzahl wusste die Brunner-Boyband auszunutzen. Ein Doppelpack von Reinbacher (75., 84.) brachte den SKL in der Schlussviertelstunde auf die Siegerstraße.

Zwei Klubs, zwei verschiedene Welten

Gegensätzlicher könnte der bisherige Saisonverlauf für die beiden Kontrahenten gar nicht sein. Während die Lenzinger mit neun Punkten aus den ersten drei Begegnungen einstweilen die Führungsposition der 1. Klasse Süd eingenommen haben, wartet die Elf von Betreuer Jakob Radinger noch auf den ersten Zähler überhaupt.

1. Klasse Süd: UFC St. Martin bei Lofer – SK Lenzing, 2:4 (2:1)

84 Stefan Reinbacher 2:4

75 Stefan Reinbacher 2:3

58 Alexander Wiechenthaler 2:2

43 Philipp Rier 2:1

24 Daniel Hofer 1:1

23 Philipp Rier 1:0