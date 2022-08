Rauris schickt Aufsteiger Annaberg tor- und punktelos nach Hause

Details Samstag, 20. August 2022 13:01

In der 3. Runde gab's für den FC Annaberg im Gastspiel beim USK Rauris nichts zu holen. Nach einer Nullnummer in Halbzeit eins, musste sich der Aufsteiger am Ende mit 0:3 geschlagen geben.

Rauris bog spät auf die Siegermeile ab

Die knapp 100 Besucher mussten in der Rauriser Sonnblickarena bezüglich Torerfolge jede Menge Geduld beweisen. Nachdem die Tore lange wie zugenagelt gescheint hatten, brach Elias Groder für den USK Rauris den Bann und markierte in der 66. Minute die Führung. Sieben Minuten später heizte Julian Strobl nach (73.), ehe Alexander Essl in der letzten Minute der regulären Spielzeit den 3:0-Endstand markierte (90.).

1. Klasse Süd: USK Rauris – FC Annaberg, 3:0 (0:0)

90 Alexander Essl 3:0

73 Julian Strobl 2:0

66 Elias Groder 1:0