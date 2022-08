Mittersill schießt Liga kurz und klein

Details Montag, 22. August 2022 10:54

Der Mittersill-Express scheint keine Bremse zu haben! In der 3. Runde der 1. Klasse Süd trieb die Elf von Trainer Bernhard Hanser in Bruck ihr Unwesen, siegte dort klar und deutlich mit 6:1. Mit dem Punktemaximum von neun Punkten aus drei Spielen führen die Oberpinzgauer das Zwischenklassement an. Das Krasse dabei? Der SCM traf bis dato 25 Mal ins Schwarze - das ist ein Schnitt von 8,33 pro Partie.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Titelfavorit brauchte keine Anlaufzeit

Vor dem Saisonstart waren sich viele Ligakenner einig: Der heurige Titel in der 1. Klasse Süd kann eigentlich nur über den SC Mittersill führen. Mit namhaften Transfers wie zum Beispiel Simon Viertler und Serkan Durmus wurde die ohnehin schon bärenstarke Crew der Oberpinzgauer in der Sommerpause noch einmal ordentlich aufgemotzt. In den ersten beiden Runden wurde man der Favoritenstellung absolut gerecht: Zum Auftakt gegen Bad Gastein gab's einen 12:0-Heimsieg, eine Woche drauf folgte in Radstadt ein satter 7:1-Erfolg.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Mittersiller führten auch Bruck vor

An Spieltag Nummer drei setzte der SCM noch einen drauf. Als Gast beim SK Bruck, der die Vorsaison als guter Fünfter abgeschlossen hatte, ließ es die Torfabrik der Liga zum wiederholten Male krachen. Ein Eigentor von Bruck-Pechvogel Ulrich Kendlbacher (5.) sowie die Buden von Marco Volgger (13.), Simon Viertler (34.), Josef Viertler (64.), Manuel Steger (71.), Drilon Halili (78.) brachten die Hanser-Männer einstweilen mit 6:0 voran. Fabrice Maahs glückte in der allerletzten Minute der regulären Spielzeit zumindest noch die Ergebnisdekoration - 1:6 (90.).