Flachau verpasst Sprung an die Tabellenspitze

Mit einem Sieg im Heimspiel gegen den USC Mariapfarr hätte der USC Flachau in der 1. Klasse Süd vorübergehend die Leaderposition übernehmen können. Daraus wurde aber nichts, weil die Jäger-Elf gegen die Lungauer nicht über ein 1:1-Unentschieden hinwegkam.

Flachauer weiterhin ungeschlagen

Mit sieben Punkten aus den ersten drei Partien schien es ums Selbstvertrauen der Flachauer vor dem Duell mit Mariapfarr bestens bestellt. Spätestens als Stefan Stranger in Minute 35 die 1:0-Führung besorgte, befanden sich die heimischen Pongauer voll auf Kurs "Eroberung der Tabellenführung". Diesbezüglich setzte es in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit jedoch einen Dämpfer: Hannes Bogensperger traf zum 1:1 zugunsten der Lungauer (55.). Und weil die Tore in der weiteren Folge wie zugenagelt waren, trennten sich die beiden Teams unterm Strich schiedlich-friedlich mit einem Unentschieden, das den Flachauern den Sprung an die Tabellenspitze verwehrte. Dennoch positiv: Die Jäger-Crew bleibt auch nach vier absolvierten Runden ohne Niederlage.

1. Klasse Süd: USC Flachau – USC Mariapfarr, 1:1 (1:0)

55 Hannes Bogensperger 1:1

35 Stefan Stranger 1:0