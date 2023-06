Champion Mittersill knackt gegen Flachau den "Hunderter"

Details Montag, 12. Juni 2023 10:50

Der SC Mittersill hat in der 26. Runde mit einem 4:0-Heimerfolg über den USC Flachau die Hundertermarke geknackt. Der Meister der 1. Klasse Süd schloss eine grandiose Spielzeit somit mit exakt 100 erzielten Goals ab. Die Feierlichkeiten im Oberpinzgau kannten im Anschluss keine Grenzen mehr.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Liga-Torfabrik fährt eine Etage nach oben

Manuel Steger (8.) und Serkan Durmus (30.) brachten den Bald-Landesligisten bereits in Hälfte eins auf Siegkurs, nach dem Seitenwechsel legten Simon Viertler per Freistoß (50.) und Manuel Empl (87.) nach. Empls Goal, das letztendlich den 4:0-Heimtriumph besiegelte, war übrigens ein ganz besonderes - nämlich das 100., das Mittersill in dieser Saison in der Liga erzielte. Mit 22 Siegen, einem Unentschieden, einer Niederlage und einem gewaltigen Vorsprung von 17 (!) Points auf Vizemeister Lenzing verabschiedeten sich die Hanser-Schützlinge in Richtung 2. Landesliga Süd. Nach dieser mehr als eindrucksvollen Performance wird auch dort mit den Mittersillern zu rechnen sein...

