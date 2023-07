Eigentlich-Absteiger St. Martin/L. erster Tabellenführer der 1. Klasse Süd

Details Sonntag, 30. Juli 2023 20:02

Verkehrte Welt beim UFC St. Martin/L.! Eigentlich in die 2. Klasse Süd abgestiegen, blieb der Klub dank des Mannschaftsrückzug der Taxenbacher doch in der 1. Klasse Süd. Dort feierte man im Heimspiel gegen den USC Saalbach-Hinterglemm nicht nur einen 6:1-Auftakterfolg, sondern den ersten Sieg im 2023-er Jahr. Dem nicht genug führen die Kicker von Coach Jakob Radinger nun die Tabelle an.

Johannes Meindl (re.) traf per Strafstoß zum zwischenzeitlichen 3:1.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

St. Martin/L. sauste mit Kantersieg an die Tabellenspitze

Für das erste Highlight fühlten sich zunächst die Gäste aus dem Glemmtal verantwortlich. Lediglich sieben Minuten waren auf der Uhr, als Kendler von Kollege Silian auf die Reise geschickt wurde und einen sehenswerten Heber zum 0:1 auspackte. "Ähnlich wie im Cup gegen Hollersbach hatten wir zwar weniger Spielanteile, haben aber hinten nicht viel zugelassen", erzählte Saalbach-Spielertrainer Maximilian Winkler. Unmittelbar unterlief der Saalbacher Defensive dann doch ein individueller Schnitzer, den Haider nutzte und wuchtig zum 1:1 traf (29.). "Was zu diesem Zeitpunkt eher aus dem Nichts kam", ärgerte sich Winkler.

Nach dem Pausentratsch plätscherte das Spielchen eine Zeit lang vor sich hin. Danach machten die Platzherren aber so richtig ernst. Der zuvor eingewechselte Bernhard Leitinger (62.), Meindl vom Elferpunkt (75.), Hohenwarter (79.) und Zweierpacker Haider (82.) stellten binnen 20 Minuten auf 5:1. Im Nachschlag ließ sich auch Hohenwarter zu einem Doppelpack hinreißen und schenkte der stark angeknacksten Gastelf sogar noch das halbe Dutzend ein (92.). "In der zweiten Halbzeit waren wir wie ausgewechselt, haben auf allen Linien versagt und sind dann komplett auseinandergebrochen. Das Elfertor zum 3:1 war der endgültige Genickbruch", so Winkler. Tolle Randnotiz: St. Martins Bernhard Stessl feierte nach mehrjähriger Auszeit sein Comeback - mit 42 (!) Jahren.

