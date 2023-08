Simon Gedermann lässt Lenzing gegen Zell jubeln

Details Montag, 07. August 2023 11:00

Das Duell zweier Titelfavoriten ist am Sonntagnachmittag knapp an den SK Lenzing gegangen. Die Kicker von Coach Helmut Zeiller rangen den Aufsteiger FC Zell am See mit 1:0 nieder. Simon Gedermann avancierte mit seinem Goldtreffer zum gefeierten Matchwinner.

Lenzing bremste Zell aus

Die beiden Meisterkandidaten schenkten sich im direkten Duell nichts, aber auch gar nichts. Rund 250 Zuseher konnten beobachten, wie das Chancenplus im Verlauf der ersten Halbzeit gemächlich auf die Seite der Zeller wanderte. Zum Torjubel drehten allerdings die anderen ab: In der 40. Spielminute erzielte Simon Gedermann das vielumjubelte 1:0 für die heimischen Lenzinger.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Gastelf zwar den Druck, etwas Zählbares wollte dabei jedoch nicht herausspringen. Unmittelbar nach Einbruch der Schlussviertelstunde zelebrierte Lenzing das vermeintliche 2:0 (76.) - Schiedsrichter Özer winkte ab, Handspiel. Am Ende eines brisanten Fußballnachmittags blieb's beim hauchzarten Heimerfolg für das Zeiller-Kollektiv, das den direkten Titelanwärter somit ein Stück weit distanzieren konnte.

1. Klasse Süd: SK Lenzing – FC Zell am See, 1:0 (1:0)

40 Simon Gedermann 1:0

