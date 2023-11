Lenzing gegen Zell nach 1:3-Rückstand im Vollsprintmodus

Details Sonntag, 05. November 2023 21:10

Der SK Lenzing hat am Sonntagnachmittag das Verfolgerduell auswärts gegen den FC Zell am See mit 6:3 für sich entscheiden können. Dabei waren die Gäste zwischenzeitlich schon mit 1:3 zurückgelegen.

Lenzing glückte irre Aufholjagd

Im Hinspiel war mit Toren noch recht sparsam umgegangen worden, hatte Lenzing hauchzart mit 1:0 die Oberhand behalten. Dieses Mal fielen im Duell der beiden Bruck-Verfolger Goals en masse. Zunächst sollte das Momentum auf die Seite der Bergstädter wandern. Haziri glückte nach 25 gespielten Sekunden das 1:0. Und nachdem Tadic (4.) eine zahlenmäßige Pattstellung herbeigeführt hatte, brachten Cetojevic (10.) und Brkic per Elfer (17.) die Zeller auf die vermeintliche Siegerstraße.

Danach brannten die Gäste aus Lenzing ein wahres Feuerwerk ab. Azizi (30.) und Reinbacher (42.) trafen zum Pausen-3:3, ehe Zweitgenannter zu Beginn der zweiten Halbzeit zwei weitere Treffer nachlegte. Den Schlusspunkt zum fulminanten 6:3-Auswärtserfolg setzte Thomas Herzog in Minute 75.

1. Klasse Süd: FC Zell am See – SK Lenzing, 3:6 (3:3)

75 Thomas Herzog 3:6

65 Stefan Reinbacher 3:5

57 Stefan Reinbacher 3:4

42 Stefan Reinbacher 3:3

30 Blerim Azizi 3:2

17 Josip Brkic 3:1

10 Radislav Cetojevic 2:1

4 Dejan Tadic 1:1

1 Arlind Haziri 1:0

