Glücklicher Last-Minute-Punkt für Bruck gegen Zell

In der 18. Runde hätte es für die bis dato makellosen Brucker zuhause gegen den FC Zell am See beinahe die erste Saisonniederlage gesetzt. Nach zweimaligem Rückstand bewahrte Capitano Matthias Rachelsperger seine Überflieger in der sechsten (!) Minute der Nachspielzeit vor der allerersten Nullrunde.

Starke Zeller verlangten Spitzenreiter alles ab

"Wir haben stark angefangen, dann ist aber der Faden gerissen", stellte Bruck-Coach Uwe Deussen zähneknirschend fest. Nachdem der Leader zwei, drei gute Offensivmomente ausgelassen hatte, übernahmen die Nachbarn aus der Bergstadt das Kommando. "Zell hat uns den Spielfluss genommen und ist immer wieder gefährlich geworden", sprach Deussen dem Kontrahenten ein großes Kompliment aus. Weil Routinier Emrah Sahin in Minute 21 einen Freistoß ins Glück drehte, ging's für die Zeller mit einem knappen Vorsprung in die Pause.

Finales Elfer-Drama rettete Bruck

Nachdem Marc Niederegger der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich geglückt war (56.), brachte ein abgefälschtes Geschoss von Arlind Haziri (79.) die Gäste in der Schlussviertelstunde abermals auf Siegkurs. "Danach hätten sie den Sack gut und gerne zumachen können - so ehrlich müssen wir sein", beäugte Deussen beste Zeller Möglichkeiten auf die Vorentscheidung. Weil die Bergstädter diese jedoch vernebelten und Keeper Andreas Fritzenwallner im Nachschlag einen vermeintlich leichten, hohen Ball ausließ und den heransprintenden Maahs legte, konnte Bruck-Kapitän Matthias Rachelsperger vom Elferpunkt die Premierenpleite doch noch abwenden (96.). "Zell war besser. Ein glücklicher Punkt für uns", fand Deussen, der dem Pechvogel der Zeller viel Trost spendete. "Echt bitter, dass ihm so etwas passiert ist. Er hat eine starke Partie gemacht, so gut wie alles rausgeklaubt."

