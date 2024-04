Hüttschlag stoppt Höhenflug von Annaberg

Details Freitag, 19. April 2024 23:31

Für den FC Annaberg-Lungötz hat es in der 20. Runde die ersten Verlustpunkte dieses Frühjahrs gegeben. Die Lammertaler, die ihre ersten drei Spiele nach der Winterpause allesamt gewonnen hatten, unterlagen zuhause dem USV Almsommer Hüttschlag mit 1:3.

Annaberg machte Rückstand gleich nach dem Seitenwechsel wett

Nachdem man bereits im Hinspiel mit 4:2 triumphiert hatte, blieb Hüttschlag auch auf Annaberger Geviert siegreich. Hannes Schwarzenberger brachte die Gäste im Nachschlag der ersten Halbzeit voran (45.+1). Unmittelbar nach der Pause schlug die Oberthaler-Elf aber zurück. Drei Minuten waren im zweiten Spielabschnitt erst rum, als Tobias Grünwald den 1:1-Ausgleich besorgte (49.).

Doppelpacker Viehhauser tütete Dreier ein

In der weiteren Folge machte Johannes Viehhauser auf sich aufmerksam. Der Hüttschlag-Kicker ballerte seine Farben in Minute 57 neuerlich in Führung, nur um zu Beginn der Schlussviertelstunde den Deckel draufzupacken (76.). Nach der ersten Niederlage im Jahr 2024 können sich die Lammertaler die anvisierten Top-3 vorerst abschminken, bleiben wie Hüttschlag im Tabellenmittelfeld.

1. Klasse Süd: FC Annaberg – USV Hüttschlag, 1:3 (0:1)

76 Johannes Viehhauser 1:3

57 Johannes Viehhauser 1:2

49 Tobias Grünwald 1:1

46 Hannes Schwarzenberger 0:1

