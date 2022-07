1. Landesliga: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Mittwoch, 27. Juli 2022 10:07

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Elias Huttegger (SC Pfarrwerfen)

Endergebnis:

1. Elias Huttegger (SC Pfarrwerfen / 26370 Stimmen)

2. Johann Högler (SV Anthering / 3198 Stimmen)

3. Stefan Reith (USV Berndorf / 2563 Stimmen)

4. Maximilian Dicker (SV Anthering / 1337 Stimmen)

5. Serkan Durmus (SC Mühlbach/Pzg. / 1272 Stimmen)

6. Lukas Höller (SV Schwarzach / 932 Stimmen)

7. Dominik Kienast (USV Plainfeld / 929 Stimmen)

8. Silvano Pilotto (SV Grödig 1b / 921 Stimmen)

9. Maximilian Lintschinger (SV Schwarzach / 683 Stimmen)

10. Mohammad Alshahat (SV Grödig 1b / 604 Stimmen)