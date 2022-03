Trotz 0:3: "Tüchtiges" St. Michael verlangt Plainfeld alles ab

Details Sonntag, 27. März 2022 22:52

Das Auswärtsmatch beim USK St. Michael erwies sich für den favorisierten USV Plainfeld schwieriger als gedacht. Der Tabellenzweite musste sich beim Date mit dem Lungauer Kellerkind enorm strecken. Am Ende fuhren die Kodzic-Mannen jedoch erwartungsgemäß drei Points ein, siegten mit 3:0.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Plainfeld mit spätem Führungstreffer

Im Vorfeld war von einem Fight zwischen David und Goliath die Rede, doch der Tabellenvorletzte St. Michael machte es dem Titelmitfavoriten Plainfeld alles andere als leicht. Gäste-Coach Marko Kodzic ächzte: "Es war eine taktische Herausforderung. St. Michael war tüchtig und hat alles Mögliche probiert." Freilich fand der Favorit zwei, drei gute Möglichkeiten vor, nichtsdestotrotz schien die Torsperre bis zur Halbzeitpause zu halten. Weil allerdings in der 42. Minute ein Heim-Akteur am rutschigen Untergrund den Halt verlor, wegrutschte, Plainfelds Aigner im Anschluss freie Bahn hatte und Haas den Angriff über den rechten Flügel erfolgreich abschloss, gingen die Gäste doch noch mit einem knappen Vorsprung in die Kabine - 0:1.

Kodzic-Crew bleibt Primus Schwarzach auf den Fersen

Nachdem die Plainfelder früh im zweiten Durchgang verletzungsbedingt gleich doppelt gewechselt und die Lungauer nach wie vor dagegengehalten hatten, dauerte es bis zum Schlussakt, ehe die Messe endgültig gelesen war. In der 89. Minute drückte Joker Schöndorfer zum 0:2 ab, im Nachschlag setzte Doppelpacker Haas nach einer herrlichen Spielverlagerung den 0:3-Schlusspunkt. "Zwei Konter aus dem Bilderbuch", geriet Kodzic förmlich ins Schwärmen. Davor blieb St. Michael vor allem nach Einwürfen und Standards gefährlich. "Die haben wir im Endeffekt aber gut verteidigt", fügte Kodzic hinzu. Mit 37 eingeheimsten Points liegt Plainfeld aktuell auf Platz zwei und bleibt dem Tabellenführer aus Schwarzach (42 Pkt) mit etwas Sicherheitsabstand auf den Fersen. St. Michael bekleidet weiterhin die 14. und somit vorletzte Position.

Die Besten bei Plainfeld: Aigner (DM), Haas (OM), Schöndorfer (ST)