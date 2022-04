Anthering demontiert fehleranfälliges Piesendorf

Details Samstag, 02. April 2022 22:31

Der USK Piesendorf musste in der 18. Runde der 1. Landesliga zum wiederholten Male eine heftige Heimniederlage einstecken. Die Pinzgauer hatten dem SV Anthering nichts entgegenzusetzen und unterlagen am Ende klar mit 0:7. Blaulichtalarm: Auf Seiten der Hausherren schied Keeper Jari Tielemans verletzt aus, die Flachgauer verloren Goalgetter Maximilian Dicker - ebenfalls verletzungsbedingt.

Fotocredit: SC Tamsweg (ARCHIVBILD)

Anthering überrollte Piesendorf

"So schlecht, wie es das Ergebnis vermuten lässt, waren sie gar nicht", klopfte Anthering-Übungsleiter den arg gebeutelten Piesendorfern auf die Schulter. Der Genickbruch aus Sicht der Hausherren waren drei relativ rasche Gegentreffer in Durchgang eins. "Das ist wie immer viel zu leicht gegangen", ortete Piesendorf-Coach Manuel Entleitner kapitale Eigenfehler. Soos, der kurz vor der Pause mit der Ampelkarte vom Feld fliegen sollte (45.), eröffnete den Torreigen in Minute sechs. Gabriel da Silva Lima (23.) und Kühleitner (28.) legten nach, ehe der agile Brasilianer ein zweites Mal zuzwickte (41.). Zudem wollten die überfallsartigen Antheringer zwei Elfmeter haben - der Pfiff von Schiri Marcinko blieb jeweils aus.

Numerische Unterlegenheit tat Gäste-Party keinen Abbruch

In der Halbzeitpause kam es für die Entleitner-Buben noch böser. Weil Keeper Tielemans nicht mehr weitermachen konnte und sogar ins Krankenhaus gebracht werden musste, hütete in Durchgang zwei mit Ceol ein Feldspieler den Kasten. "Das hat man gemerkt, dass er kein etatmäßiger Torhüter war", fand Humer. Trotz Unterzahl schraubten die Gäste ihren Vorsprung weiter in die Höhe. Baumann (53.), Högler (57.) und Joker Feichtiger (90.) machten den fulminanten 7:0-Kantersieg perfekt. "Hut ab vor dieser Moral. Die Burschen haben zu zehnt noch drei Tore erzielt und Chancen über Chancen herausgearbeitet", war Humer vollends zufrieden. Einziger Wermutstropfen: Torjäger Dicker verletzte sich gleich nach Wiederbeginn, musste sofort runtergenommen werden. "Jetzt müssen wir schauen, was rauskommt."

Die Besten bei Anthering: Spasic (DM), Strasser (TW), Gabriel da Silva Lima (LF)