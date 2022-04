4:1 gegen Piesendorf! St. Michael gibt rote Laterne wieder ab

Details Samstag, 09. April 2022 23:48

Der Fight gegen den letzten Tabellenplatz ist in der 1. Landesliga an Brisanz momentan nicht zu überbieten. Nachdem der USK St. Michael nach der 1:5-Niederlage unter der Woche bei der Grödiger 1b die rote Laterne in die Hand gedrückt bekommen hatte, konnten die Lungauer diese mit dem heutigen 4:1-Erfolg über den USK Piesendorf vorübergehend an Mühlbach/Pzg. abgeben.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

St. Michael stellte Weichen früh auf Sieg

"Wir waren von Anfang an eindeutig besser", hatte St. Michael-Dompteur Gerald Payer eine klare Meinung. Die Lungauer starteten vor knapp 100 Zusehern äußert druckvoll und konnten sich dafür bereits nach elf Minuten belohnen: Pfeifenberger brachte seine Farben mit 1:0 in Führung. "Im Endeffekt hätten wir höher führen müssen", beäugte Payer einige nicht verwertete Sitzer. Das 2:0, das mittlerweile in der Luft gelegen war, sollte in Minute 29 fallen, als ein Lanschützer-Freistoß erst an die Latte krachte und König den Abstauber über die Linie drückte. Der Jubel über die Verdoppelung des Vorsprung wahrte allerdings nicht lange. Wenige Augenblicke danach verkürzte Piesendorfs Wechselberger auf 2:1 (33.).

Piesendorf drückte auf den Ausgleich, Heimelf daraufhin eiskalt

Der zweite Durchgang begann mit einer intensiven Druckphase der Gäste. "Da waren sie dem 2:2 wesentlich näher als wir dem 3:1", gab Payer zu. Weil die Hausherren Piesendorfs beste Phase ohne Schaden überstanden und König ein zweites Mal abdrückte (69.), schien der Weg zum so wichtigen Heimsieg wohl freigeschaufelt. Spätestens als Ferner auf 4:1 stellte (81.), war der Drops gelutscht. Negativ-Höhepunkte zum Schluss: Heim-Boy Aigner (82.) und Gäste-Akteur Lanzendörfer (84.) flogen jeweils nach Fouls vom Feld. "Unterm Strich war der Sieg auch in dieser Höhe verdient", durften Payer und seine Schützlinge den dritten Saisonerfolg bejubeln.

Die Besten bei St. Michael: König (ST), Marktl (DM), Kocher (TW)