Wieder in Unterzahl: Pfarrwerfen macht gegen Tamsweg das Unmögliche möglich

Details Samstag, 15. Oktober 2022 22:18

Dem SC Pfarrwerfen ist im Heimspiel gegen den SC Tamsweg das Kunststück gelungen, in personeller Unterlegenheit einen 0:2-Rückstand in einen vielumjubelten 3:2-Sieg zu verwandeln. Keine Eintagsfliege: In der Vorwoche hatte das Baier-Team in und gegen Piesendorf - ebenfalls zu zehnt - die Auffahrt zur Siegerstraße genommen.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Lungauer legten Grundstein zum vermeintlichen Auswärtserfolg

Der jüngste direkte Vergleich mit den Tamswegern sah für Pfarrwerfen nicht wirklich rosig aus, ging man in den letzten drei direkten Duellen - teilweise sang- und klanglos - unter. "Mein Bauchgefühl war auch dieses Mal nicht gut", gestand sich Pfarrwerfen-Obmann Daniel Hager ein. Hagers Befürchtungen sollten sich in der Anfangsphase bestätigen. In Minute vier drückte Gruber zur frühen Tamsweger Führung ab, kurz darauf setzte Lanschützer noch einen drauf - 0:2 (8.). Bis zum Pausentee hatten die Heimischen so gut wie gar keinen Zugriff. "Ich dachte, der Käse wäre gebissen", gab Hager skeptisch zu Protokoll.

Zehn übriggebliebene Pfarrwerfener rissen die Münder aller auf

Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts kam's für Pfarrwerfen noch dicker. In Minute 50 sah der gelbverwarnte Kapitän, Hemetsberger, die Ampelkarte. Doch wie schon am vergangenen Spieltag gegen Piesendorf performte die Baier-Truppe zu zehnt bedeutend besser als in voller Stärke. Kirnbauer (59.) und Solciansky (63.) besorgten den für unmöglich gehaltenen Ausgleich, ehe ein Schiefer-Eigentor inmitten der Tamsweger Drangphase die Pongauer gar auf die Siegerstraße brachte (72.). In einer mehr als hektischen Schlussphase hielt die Heimelf nach zwei, drei gefährlichen Gäste-Standards dicht. "Das hab' ich in sechs Jahren als Obmann noch nie erlebt. Nach unserem Anschlusstreffer ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Ich bin unfassbar stolz auf die Buben", rang Hager regelrecht nach den passenden Worten.