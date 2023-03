Emotionales Kendlbacher-Comeback bei Pfarrwerfen-Heimsieg über Maria Alm

Details Montag, 27. März 2023 09:06

In der 18. Runde der 1. Landesliga hat der SC Pfarrwerfen im heimischen Sportismuscenter gegen den UFC Maria Alm einen 3:2-Sieg gefeiert. Geglücktes Comeback: Raffael Kendlbacher, der in der Winterpause von St. Koloman zu den Pongauern zurückgekehrt war, trug sich gleich in die Schützenliste ein.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Zahlenmäßiger Gleichstand zum Pausentratsch

"Wir waren hellwach und haben sofort Gas gegeben,", konnte Heim-Präsident Daniel Hager mit der Startphase seiner Belegschaft zufrieden sein. Nachdem die Gäste bei einem Angerer-Sitzer noch mit einem blauen Auge davongekommen waren, drückte Miller nur kurz darauf nach Angerer-Freistoß zum 1:0 ab (12.). Laut Hager ließen die Hausherren keine nennenswerte Torchance der "Oima" zu. In der 31. Minute hieß es dennoch 1:1: Hutter besorgte vom Elferpunkt den Ausgleich.

Spannung bis zum Schluss

Rund um die Stundemarke schien sich das Momentum auf die Seite der Pfarrwerfener zu gesellen, als Kendlbacher erst auf 2:1 (57.) stellte und dessen vermeintliches 3:1 wenig später wegen einer Abseitsstellung aberkannt wurde (66.). Ausgerechnet Heimkehrer Kendlbacher, der sich nach seinem kurzen Intermezzo bei Ligakonkurrent St. Koloman im Winter wieder für seinen Herzensklub entschieden hatte. "Da wurd's schon ein bisschen emotional", gab Hager zu. Der Schlussakt war dann an Spannung kaum zu überbieten. Maria Alm, das zuvor bei einem Alu-Treffer noch vom Pech verfolgt war, kam in der 76. Minute durch Innerhofer zum 2:2-Ausgleich, quasi im Gegenzug lotste Zweierpacker Miller seine Farben endgültig auf die Siegerstraße (78.). Glück des Tüchtigen: Kurz vor dem Spielende klatschte ein Gäste-Geschoss neuerlich ans Torgebälk. "Die zweite Halbzeit war ausgeglichen. Es hätte in beide Richtungen gehen können. Wir haben das Quäntchen Glück gehabt", sprach Hager letztendlich von einem "in Summe verdienten, hart erkämpften" vollen Erfolg.

