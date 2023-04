Bachler-Hattrick bei Mühlbach-Triumph gegen Bad Hofgastein

Details Sonntag, 30. April 2023 13:27

Bereits am Freitagabend hat der SC Mühlbach/Pzg. sein Heimmatch gegen den SC Bad Hofgastein mit einem 3:1-Sieg höchst erfolgreich gestaltet. Ein Mann war dabei von den Pongauern überhaupt nicht zu bremsen: Fabian Bachler erledigte die Gäste per Hattrick quasi im Alleingang.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Grundstein zum Sieg vom Elferpunkt gelegt

"Die erste Halbzeit war recht ausgeglichen. Zum ersten Mal in diesem Frühjahr, dass wir uns gegen eine Abwehr derart schwergetan haben", analysierte Mühlbach-Obmann Andreas Hochwimmer. Nichtsdestotrotz sollten die formstarken Oberpinzgauer, die 2023 noch keine Niederlage einstecken mussten, im Verlauf der ersten 45 Minuten auf die Siegerstraße einbiegen. Bachler (28., 44.) behielt gleich doppelt vom Elferpunkt seine Nerven, nachdem erst Kollege Lemberger und später er selbst gefoult worden waren.

Klassenerhalt als großes Ziel - "Hoffe, dass wir es beide schaffen"

Nach der Pause wurde die Domianz der Platzherren augenscheinlich. "Wir hätten die Partie wesentlich früher entscheiden können", sah Hochwimmer, wie das brandgefährliche Offensivduo Bachler/Lemberger die Gasteiner das ein oder andere Mal vor Probleme stellte. Der Deckel war schließlich in der 87. Minute draufgepackt, als Bachler nach einem ruhenden Ball aus den Augen gelassen wurde und seinen Hattrick schnürte. Der Schlusspunkt gehörte Bad Hofgastein, das in Person von Hasanovic den 3:1-Endstand markierte (89.). "Ein wichtiger Sieg", grinste Hochwimmer, der auch den stark wankenden Pongauern den Verbleib in der 1. Landesliga wünschen würde. "Ich hoffe, dass wir es beide schaffen. Bad Hofgastein ist mit eine der symphathischsten Mannschaften in dieser Liga."

