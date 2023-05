Schnaitl rettet Maria Alm Punkt in torreichem Pinzgau-Derby

Details Sonntag, 07. Mai 2023 21:02

Das Pinzgauer Derby zwischen dem UFC Maria Alm und dem SC Mühlbach/Pzg. ist am Sonntagabend mit einem 3:3-Unentschieden zu Ende gegangen. Nachdem die Mühlbacher einen 0:1-Rückstand gedreht und schon wie der Sieger ausgesehen hatten, bewahrte Alm-Verteidiger Florian Schnaitl seine Farben kurz vor Ultimo doch noch vor einer Niederlage.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Maria Alm hatte zur Pause die Nase vorn

200 Besucher verfolgten ein intensives Kräftemessen, bei dem Torraumszenen in den ersten 45 Minuten eher eine Rarität waren. Ein Schoder-Kopfball, den Gäste-Goalie Unterweger gerade noch über den Querbalken drehen konnte (22.) sowie Bachler, der an Batanovics ausgefahrenen Fuß scheiterte (38.) avancierten zu den besten Möglichkeiten im ersten Durchgang. Kurz vor dem Pausentee sollte es doch noch scheppern: Nach einem Einwurf knallte Schoder die Kirsche aus kurzer Distanz zum 1:0 ins Glück (44.).

Vier Buden in 16 Minuten

Zu Beginn der zweiten Hälfte brachten sich die Hausherren mit zwei kapitalen Eigenfehlern sozusagen selbst ins Hintertreffen. Erst überhob Innenverteidiger Johann Herzog seinen eigenen Keeper mit dem Kopf (47.), dann servierte Batanovic den Gästen das nächste Goal quasi auf dem Silbertablett - Lemberger schob die Murmel mühelos in den verwaisten Kasten (58.). Doch die "Oima" schlugen prompt zurück. Nach einem Freistoß geriet die Mühlbacher Defensive aus der Balance, Schoder staubte zum 2:2 ab (62.). Im Gegenzug stiefelte Lemberger einen Schneider-Stangler zur neuerlichen Führung ein (63.).

Schnaitl rettete Gastgeber einen Zähler

Apropos Lemberger: Der hatte zu Beginn der Schlussviertelstunde die Vorentscheidung am Fuß, legte das Kunstleder aber hauchdünn am Kreuzeck vorbei. Und nachdem den Lederer-Boys schön langsam die Zeit davongelaufen war, stachen sie im Finish doch noch zu. Wie schon beim 1:0 war ein Einwurf der Ausgangspunkt, den Schnaitl mit Köpfchen über die Linie drückte (88.). In der Tabelle bleibt alles beim Alten - Mühlbach Fünfter, Maria Alm Elfter.

