ATSV distanziert sich dank Tiago-Hattrick vom Tabellenkeller

Details Montag, 09. Oktober 2023 15:34

Aufsteiger ATSV Salzburg hat sich mit einem 3:0-Erfolg gegen den SC Tamsweg in der Tabelle etwas Luft verschafft. Die Städter liegen mit 12 gesammelten Zählern nun fünf, sieben und acht Punkte vor Bad Hofgastein, Pfarrwerfen und Kaprun.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Tiago stahl allen die Show

Das Spielchen auf der Sportanlage Salzburg Nord entschied ein Mann nahezu im Alleingang: Tiago Rodrigues Faria. Die brasilianische Zaubermaus in den Reihen der Städter brachte seine Farben gegen Tamsweg im Verlauf der ersten Hälfte mit 1:0 in Führung und zeigte sich auch nach dem Seitenwechsel in Torlaune. In Minute 73 drückte der 34-Jährige zum 2:0 ab, gut zehn Minuten danach markierte er den 3:0-Endstand (85.).

In der Tabelle rangiert der ATSV zwar weiter im hinteren Drittel, hat aber nun einen schönen Polster auf das Keller-Trio Bad Hofgastein, Pfarrwerfen und Kaprun. Die Tamsweger bleiben als Siebenter im Mittelstand. Enge Kiste: Dem Sechsten Schwarzach und dem Elften ATSV trennen nur vier Körndl.

