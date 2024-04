5:0! Pfarrwerfen sorgt in Hallwang für Furore

Details Sonntag, 14. April 2024 12:50

Die 18. Runde in der 1. Landesliga war zweifellos die Runde der tabellarischen Kellerkinder. Der FC Kaprun, der SC Bad Hofgastein und der SC Pfarrwerfen staubten jeweils einen Sieg ab - Letztgenannter auswärts in Hallwang sogar einen Kantersieg.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Ziehers Arbeitstag endete früh, Kirnbauer netzte doppelt

Für die Hallwanger war es definitiv eine Woche zum Vergessen. Nachdem am Mittwoch das ATSV-Spiel wegen eines Fehlers im Spielbericht am grünen Tisch mit 0:3 strafverifiziert worden war, setzte es gegen die abstiegsbedrohten Pfarrwerfener eine empfindliche 0:5-Heimpleite. Nach ausgeglichenem Beginn brachte ein abgefälschter Freistoß von Maximilian Kirnbauer (18.) und die Gelb-Rote Karte für Angreifer Lukas Zieher (21.) die Partie zum Kippen. "Der Ausschluss hat uns natürlich in die Karten gespielt", nahm Hager die rund 70-minütige Überzahl dankend an. Daraus konnten die Gäste noch vor der Pause Kapital schlagen. Kirnbauer schickte erst einen Hallwang-Verteidiger ins Kino, nur um anschließend die Murmel lässig im Eck zu verstauen - 0:2 (35.).

Leutgab ließ Hallwanger Hoffnungen im Keim ersticken

Die dezimierten Hallwanger kamen mit dem Messer zwischen den Zähnen aus der Kabine. "In den ersten Minuten der zweiten Halbzeit haben sie richtig Druck gemacht", gab Hager zu. Weil die Pfarrwerfener inmitten der heimischen Drangperdiode nach einer Balleroberung ratzfatz ausschwärmten und Stefano Leutgab den Konterangriff mit dem 0:3 vergoldete (48.), war der Deckel wohl endgültig draufgepackt. Mario Lienbacher (62.) und abermals Leutgab (87.) sorgten im weiteren Verlauf für noch deutlichere Verhältnisse. "Eine kompakte Leistung der Mannschaft mit dem Spielglück auf unserer Seite", bewertete Hager den Kantersieg.

Trotz Erfolgslauf: Pfarrwerfener "bleiben am Boden"

"Das Quäntchen Glück, das uns im Herbst noch gefehlt hat, kommt jetzt schön langsam zurück", sagte Hager, dessen Kicker im Frühjahr bis dato zehn von zwölf möglichen Points holten. Dass Pfarrwerfen nach der Winterpause einen erfolgreicheren Fußball als davor zeigt, war bereits im letzten Spieljahr der Fall. Da tütete man als drittbeste Rückrundenmannschaft den Ligaverbleib ein. Ähnliches soll auch heuer gelingen. "Freilich ist der Frühjahrsstart gut gewesen, aber wir bleiben am Boden und konzentrieren uns auf unsere Tugenden", tritt Hager auf die Euphoriebremse. Am nächsten Spieltag sind die Pongauer gegen Anthering, dem neuen Tabellennachbarn, gefordert. Fix: Mit einem weiteren Sieg würde die tabellarische Klettertour weitergehen...

