Keine Tore in Tamsweg

Details Samstag, 04. Mai 2024 17:25

Am 21. Spieltag der 1. Landesliga kreuzten der SC Tamsweg und der SV Anthering die Klingen. Im Duell zweier Mannschaften aus der unteren Hälfte der Tabelle ging es vor allem für die Gäste um wichtige Punkte. Rund 150 Besucher warteten am Samstagnachmittag vergeblich auf einen Treffer, endete die Partie im Alpenstadion mit einem torlosen Unentschieden. Die Antheringer teilten mit dem Gegner zum dritten Mal in Folge die Punkte, hilft das Remis den Gästen nicht entscheidend weiter.

Erste Halbzeit ohne Höhepunkte

Die Partie begann mit einer leichten Verzögerung, doch das optimale Fußballwetter und die gute Stimmung versprachen ein interessantes Spiel. Die ersten Minuten zeigten beide Teams motiviert, wobei die Hausherren mit einem langen Ball den ersten Vorstoß wagten, der jedoch ins Aus ging. Anthering versuchte es in den Anfangsminuten mit einigen erfolglosen Bällen nach vorne, während die Tamsweger durch einen Konter eine erste kleine Chance hatten, die allerdings von Gästekeeper Thomas Strasser pariert wurde. Trotz dieser frühen Versuche beider Seiten, das Spiel zu ihren Gunsten zu gestalten, blieben echte Torchancen Mangelware.

Die erste wirkliche Gelegenheit des Spiels hatten die Gäste in der 36. Minute, als Manuel Humer nach einem Stanglpass den Ball aufs Tor brachte, jedoch am stark parierenden Goalie Bernhard Schiefer scheiterte. Die Heimmannschaft verzeichnete in der 27. Minute einen Freistoß von Andreas Jäger, der jedoch ebenfalls von Torhüter Strasser abgewehrt wurde. Trotz einiger Ecken und Distanzschüsse konnte keine der beiden Mannschaften den Ball im Netz unterbringen, wodurch es mit einem 0:0 in die Pause ging.

Zweite Halbzeit: Chancen auf beiden Seiten, aber kein Sieger

Nach der Pause erhofften sich die Fans beider Teams mehr Torgefahr, doch das Spielgeschehen blieb weitestgehend unverändert. Beide Mannschaften kämpften um jeden Ball, doch klare Torchancen blieben rar. Der SC Tamsweg kam in der 65. Minute zu einer guten Möglichkeit, als Dominik Peermann auf Alexander Lanschützer passte, dessen Schuss jedoch knapp das Ziel verfehlte. Auch die Neumayr-Elf hatte durch einen Freistoß in der 62. Minute eine gute Chance, konnte diese jedoch nicht nutzen.

In den Schlussminuten versuchte der SC Tamsweg noch einmal, das Spiel zu entscheiden, und kam durch einen eleganten Passversuch von Jäger in der 87. Minute zu einer Ecke, die jedoch keinen Erfolg brachte. Auch der letzte Corner für die Gäste in der 90. Minute führte zu keinem Torerfolg. Somit endete das Spiel, wie es begonnen hatte, mit einem 0:0-Unentschieden.

