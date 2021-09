Selmir Rizvanovic übernimmt Straßwalchen 1b

Details Donnerstag, 16. September 2021 11:06

Sportlich läuft es für die SV Straßwalchen 1b wie geschmiert, führt man nach fünf absolvierten Runden die Tabelle der 2. Klasse Nord A an. Nachdem der nunmehrige Ex-Coach Alexander Drachschwandtner ein Angebot von Salzburgligist Hallwang angenommen hatte, musste am Trainersektor reagiert werden. Die Suche nach einem Nachfolger gestaltete sich erfolgreich: Mit Selmir Rizvanovic wurde bereits am Dienstag der neue Mann präsentiert.

Fotocredit: FMT-Pictures/K.J.

Rizvanovic folgt auf Drachschwandtner

Vollkommen legitim, dass Alexander Drachschwandtner beim Hallwang-Offert nicht nein sagen konnte. Übrigens: Das Debüt auf der neuen Trainerbank glückte, Drachschwandtner coachte Sorgenkind Hallwang zu einem grandiosen 7:0-Heimerfolg über Neumarkt. Indes musste sich seine "Ex", die Straßwalchener 1b, auf Trainersuche begeben. Nachdem U17-Übungsleiter Christian Bruckmoser beim letztwöchigen 4:1-Sieg in Leopoldskron interimistisch einsprang, tanzt die zweite Garnitur der Straßwalchener seit Dienstag nach der Pfeife von Selmir Rizvanovic, der zuletzt bei Landesligist Mattsee als "Co" fungierte und die UEFA-B-Lizenz in der Tasche hat. "Ich bin mir sicher, dass er ganz gut zu unseren Youngsters passt", ist Markus Chudoba, der Sportliche Leiter, von einer erfolgsgekrönten Zusammenarbeit überzeugt. Am kommenden Wochenende ist der aktuelle Tabellenführer der 2. Klasse Nord A spielfrei - Rizvanovics Einstand wird schließlich am 26. September erfolgen: Dann gilt es, die Leaderposition gegen die Hallwanger 1b erfolgreich zu verteidigen.

