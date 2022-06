2. Klasse Nord A: Die Tops und Flops der Saison 2021/22

Details Montag, 20. Juni 2022 12:40

Es war eine ereignisreiche Saison in der 2. Klasse Nord A. Rassige Partien, Traumtore, großer Jubel, aber auch Verzweiflung. Der USV Schleedorf machte aus einem Titel-Fünfkampf nahezu eine One-Team-Show, ballerte sich von Position drei auf den Sonnenplatz, Was sich in den insgesamt 110 Matches sonst noch so getan hat, haben wir kurz und knackig zusammengefasst...

Fotocredit: FMT-Pictures/TA

Meister: Schleedorf

Aufsteiger in die 1. Klasse Nord: Schleedorf

Herbstmeister: Straßwalchen 1b

Bestes Rückrundenteam: Schleedorf

Remiskönig: Lieferinger SV (6)

Herbst-Frühjahr-Vergleich

Meiste Plätze gewonnen: Thalgau 1b (3, von 10 auf 7)

Meiste Plätze verloren: Straßwalchen 1b (-5, von 1 auf 6)

Heimtabelle - Top-3

1. Schleedorf 10 Spiele 25 Pkt 2. Taxham 10 Spiele 25 Pkt 3. Bürmoos 1b 10 Spiele 21 Pkt

Auswärtstabelle - Top-3

1. Schleedorf 10 Spiele 25 Pkt 2. Bürmoos 1b 10 Spiele 22 Pkt 3. Taxham 10 Spiele 21 Pkt

Ligatore (gesamt): 463 (4,21/Spiel)

Meiste erzielte Tore: Taxham (76)

Wenigste kassierte Gegentore: Schleedorf (17)

Wenigste erzielte Tore: 1. SSK (13)

Meiste kassierte Gegentore: 1. SSK (77)

Fairste Mannschaft: Thalgau 1b (26 Strafpunkte)

Unfairste Mannschaft: Straßwalchen 1b (66 Strafpunkte)

Meiste Gelbe Karten (Spieler): Daniel Richter (Leopoldskron, 7)

Die besten Torjäger - Top-5

1. Ersan Useinoski Taxham 19 Tore Anton Lukacevic Lieferinger SV 19 Tore 3. Florian Mangelberger Schleedorf 18 Tore 4. Mario Lucic Lieferinger SV 12 Tore 5. Nemanja Krstic Taxham 10 Tore Bernhard Zach Thalgau 1b 10 Tore