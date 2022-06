Es ist vollbracht! Schleedorf tütet Meistertitel vorzeitig ein

Details Donnerstag, 02. Juni 2022 21:30

Zwei Punkte hatten dem USV Schleedorf zum Meisterstück in der 2. Klasse Nord A noch gefehlt. Weil die Yay-Männer im heutigen Gastspiel beim Tabellenschlusslicht 1. SSK 1919 ihrer Favoritenstellung voll und ganz gerecht wurden, ist ihnen der Meistertitel nicht mehr zu nehmen. Zudem wird der Klub nach fünfjähriger Abstinenz in die 1. Klasse Nord zurückkehren.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Alle Rechenspielchen beseitigt

Obwohl rein rechnerisch noch alles möglich war, deutete bereits im Vorfeld vieles auf den Meistertitel für den USV Schleedorf hin. Die Yay-Schützlinge gingen mit einem Vier-Punkte-Polster auf Verfolger Taxham in die letzten zwei Spieltage. Das Restprogramm? Allen voran mit dem Duell gegen den Tabellenletzten absolut machbar! Seit heute Abend fix: Das Heimspiel in der letzten Runde gegen Liefering wird nur noch ein reines Schaulaufen. Zum Auftakt der 21. Runde fertigten die Schleedorfer den Tabellennachzügler 1. SSK nämlich erwartungsgemäß ab und liegen somit uneinholbar auf Platz eins. Besonders: Ausgerechnet beim Ex-Klub setzte sich Schleedorf-Trainer Salih Yay das Krönchen auf.

1. SSK kein Stolperstein: Schleedorf ließ nichts anbrennen

Das Auswärtsmatch beim Krisenklub der 2. Klasse Nord A, der im bisherigen Saisonverlauf nur ein mageres Pünktchen aufs Konto gebracht hatte, verlief ganz nach dem Geschmack der titelhungrigen Schleedorfer. Nachdem Captain Florian Mangelberger seine Farben im zweiten Versuch in Führung gebracht (4.) und Kirchner nachgelegt hatte (12.), sorgte Weiglmeier (23.) für einen mehr als beruhigenden Drei-Tore-Vorsprung zur Halbzeitpause.

Der zweite Durchgang sollte aus der Sicht der Yay-Männer mit einer eiskalten Dusche starten. Nur wenige Augenblicke waren nach dem Wiederanpiff rum, als die Hausherren durch Scheidler auf 1:3 verkürzten (47.). Zweifel ließ der Spitzenreiter aber nicht mehr aufkommen. Ganz im Gegenteil: Kostic (64.) Florian Mangelberger (76.), Fekete (86.) und Patrick Mangelberger (88.) schraubten den Auswärtssieg im weiteren Verlauf noch gehörig in die Höhe. Am Ende hieß es 7:1 für die Gäste - gleichbedeutend mit dem vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft.

Nach halben Jahrzehnt wieder "Erstklässler"

Fünf Jahre nach dem damaligen Abstieg aus der 1. Klasse Nord kehrt Schleedorf nun wieder in die siebenthöchste Spielklasse zurück. Den Grundstein für diesen sportlichen Erfolg wurde erst im zweiten Saisonabschnitt gelegt. Nachdem man sich in der Winterpause als Tabellendritter noch in Lauerstellung befunden hatte, sprang aus allen neun Frühjahrspartien ein voller Erfolg heraus. Zum Saisonkehraus zuhause gegen Liefering könnte der frischgebackener Meister "La Decima" perfekt machen.