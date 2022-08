Vorjahres-Kellerkinder jubeln über geglückten Saisonstart

Details Montag, 22. August 2022 12:40

In der abgelaufenen Saison musste man im Klassement der 2. Klasse Nord A weit nach unten blicken, wenn man die TSV Neumarkt 1b und den 1. SSK 1919 finden wollte. Nach zwei Runden fällt die Bilanz der beiden Vorjahres-Kellerkinder wesentlich erfreulicher aus. Während die Städter ihre '21/22-Gesamtpunktezahl schon verdoppeln konnten, bekleiden die Neumarkter gar die Leaderposition.

Neumarkts 1b-Mannschaft obenauf

Die zweite Garnitur des Salzburg-Ligisten TSV Neumarkt war Mitte August mit einem klaren 5:0-Auswärtssieg in Leopoldskron in die neue Spielzeit gestartet. Am vergangenen Wochenende wurde nachgelegt: Michael Eberharter (36.), ein Eigentor von Giovanni Schösswendter (68.) und Fabian Gerbl (84.) besorgten der Harringer-Truppe einen 3:0-Heimerfolg über die Bürmooser 1b. Mit zwei Siegen aus den ersten zwei Spielen lachen die jungen Neumarkter nun vom Sonnenplatz der 2. Klasse Nord A. Zum Vergleich: Im gesamten letzten Spieljahr durfte die TSV 1b lediglich drei volle Erfolge bejubeln.

1. SSK mit einhundertprozentiger Punktesteigerung

Ähnlich positiv dürfte die Gefühlswelt aktuell beim 1. SSK sein. Die Städter, die in der Vorsaison zum Prübelknabel mutiert waren und in den 20 Ligapartien lediglich ein mickriges Pünktchen gesammelt hatten, konnten ihre überschaubare Gesamtpunkteanzahl der Spielzeit 2021/22 nach nur zwei Runden verdoppeln. Nachdem man zum Auftakt der Bergheimer 1b (2:2) ein "Körndl" abgeknöpft hatte, schrieb die Sari-Crew zuletzt auch bei der Straßwalchener 1b an. Und das, obwohl man nach der Ampelkarte für Bajrektarevic (48.) fast eine Halbzeit lang in Unterzahl agieren musste. One-Man-Show: Straßwalchens Martin Neuhofer traf erst für seine Farben per Freistoß (12.), später markierte er mit seinem Eigentor den 1:1-Endstand (63.).