Selimi mit Last-Minute-Treffer: Bergheim 1b unterbricht Sturmlauf der Neumarkter 1b

Details Freitag, 26. August 2022 10:49

Mit zwei vollen Erfolgen war die TSV Neumarkt 1b optimal in die neue Spielzeit gestartet. Seit gestern ist die weiße Weste der Wallerseer allerdings futsch. Im Zuge der 3. Runde zogen die Harringer-Buben auswärts bei der FC Bergheim 1b mit 1:2 den Kürzeren.

Bergheimer verwandelten Rückstand in Sieg

Vollgepumpt mit Selbstvertrauen erwischten die jungen Neumarkter einen Blitzstart in dieses Runden-Eröffnungsspiel. Gut 100 Sekunden waren gespielt, als Thomas Steindl zur frühen Führung einnetzte (2.). Der Bonus, den die Gäste in die Umkleidekabine mitgenommen hatten, verflog kurz nach dem Seitenwechsel: In der 49. Spielminute traf Sebastian Ries zum 1:1-Ausgleich. Und nachdem die 100 Besucher schon von einer Punkteteilung ausgegangen waren, kam die große Sternstunde von Bajram Selimi. Der FCB-Joker schickte den Tabellenführer der 2. Klasse Nord A spät auf die Verliererstraße - 2:1 (90.).

2. Klasse Nord A: FC Bergheim 1b – TSV Neumarkt 1b, 2:1 (0:1)

90 Bajram Selimi 2:1

49 Sebastian Ries 1:1

2 Thomas Steindl 0:1