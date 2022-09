Wichtiger Befreiungsschlag des Lieferinger SV

Details Montag, 05. September 2022 17:34

Mit einem Remis und zwei Niederlagen war der Lieferinger SV in den ersten drei Runden sieglos geblieben. Am vergangenen Wochenende glückte dem LSV der ersehnte Befreiungsschlag. Im Heimspiel gegen die SV Bürmoos 1b trug das Götsch-Kollektiv einen deutlichen 6:0-Erfolg davon.

Sulejmanovic geigte mit Quattropack auf

Antonio Akrap glückte vor 40 Zuschauern in der 14. Spielminute die Führung. Das sollte auch der einzige Treffer in Halbzeit Nummer eins bleiben. Nach dem Seitenwechsel hieß es: Vorhang auf für die Sulejmanovic-Show. Der bosnische Routinier in den Reihen des LSV drückte gegen die Salzburger Liga-Fohlen, die in Minute 69 Michael Raab mit Gelb-Rot verloren hatten, gleich vier Mal ab (50., 62., 82., 87.). Dazwischen hatte Mario Lucic für das zwischenzeitliche 4:0 gesorgt.

Im Klassement machten die Lieferinger einen Satz und rangieren nun auf dem sechsten Platz. Die Bürmooser 1b, die in dieser Partie so viele Gegentreffer erhalten haben wie in den ersten drei Runden zusammen, bekleiden aktuell Position sieben.

2. Klasse Nord A: Lieferinger SV – SV Bürmoos 1b, 6:0 (1:0)

87 Said Sulejmanovic 6:0

82 Said Sulejmanovic 5:0

72 Mario Lucic 4:0

62 Said Sulejmanovic 3:0

50 Said Sulejmanovic 2:0

14 Antonio Akrap 1:0