Taxham schießt sich mit Derbysieg an die Spitze

Details Montag, 26. September 2022 11:16

Der ASV Taxham ist im Derby gegen den Lieferinger SV trotz langer Unterzahl mit 2:1 siegreich geblieben. Damit übernahm die Elf von Spielertrainer Alexander Pilaj, die weiter pleitenlos durch die Liga zieht, die Tabellenführung.

Taxham gewinnt Stadtderby in Unterzahl

Nachdem Spielertrainer Alexander Pilaj höchstselbst für die heimische Führung gesorgt hatte (13.), führte eine Undiszipliniertheit zu einem relativ frühen Platzverweis. ASV-Offensivgeist Tarek Moussa ließ sich zu einer Schiedsrichterbeledigung hinreißen und flog mit der Roten Karte vom Feld (38.). In Unterzahl glückte den Taxhamern unmittelbar nach dem Seitenwechsel durch David Klopf das 2:0 (48.). Zwar kamen die Lieferinger in Person von Mario Lucic noch einmal ran (66.), die drei Punkte ließen sich die Pilaj-Schützlinge allerdings nicht mehr nehmen.

Nach zuletzt drei Siegen am Stück musste sich der Lieferinger SV erstmals seit knapp einem Monat wieder geschlagen geben. Derweil sauste Taxham an die Spitze, holte in sechs Partien 14 von 18 möglichen Punkten.

2. Klasse Nord A: ASV Taxham – Lieferinger SV, 2:1 (1:0)

66 Mario Lucic 2:1

48 David Klopf 2:0

13 Alexander Pilaj 1:0