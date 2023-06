Bergheim 1b ist Meister, rettet Kuchl 1b

Details Sonntag, 11. Juni 2023 17:51

Die FC Bergheim 1b hat sich in der 2. Klasse Nord A vom Sonnenplatz nicht mehr verdrängen lassen. Der Tabellenführer erfüllte im Heimspiel gegen die UFC SV Hallwang 1b (1:0) seine Pflicht und durfte über den Gewinn der Meisterschaft jubeln. Durchgeatmet durfte auch in Kuchl werden...

Fotocredit: FC Bergheim

Bergheimer 1b ließ sich nicht mehr überholen

Sebastian Ries ebnete mit seinem Blitztor (1.) gegen die Hallwanger 1b nicht nur den Weg zum Heimsieg, sondern auch den Weg zum Meistertitel. Der zweiten Garnitur des designierten Landesligisten, der im direkten Vergleich mit Verfolger Taxham die Nase vorn hatte, hätte am letzten Spieltag ohnehin ein Unentschieden gereicht. Mit einem 1:0-Erfolg zum Saisonabschluss ließ es sich noch ein Stück weit besser feiern.

Kuchl 1b gerettet

Weil die Bergheimer 1b künftig in der 1. Landesliga-Reserve spielen wird und somit nicht aufstiegsberechtigt ist, wird kein Verein aus der 2. Klasse Nord A in die 1. Klasse Nord gehievt. Demzufolge fällt in der 1. Klasse Nord ein Abstiegsplatz weg, den Kuchl 1b bekleidet. Den Kuchl-Youngsters reichte am letzten Spieltag auswärts bei Meister Hof ein 0:0-Unentschieden. Bad Vigaun, das den ASK_PSV deutlich mit 6:0 in die Schranken wies, muss nach nur einer Spielzeit wieder absteigen. Bitter: Das Bonecker-Kollektiv zog in der Abschlusstabelle mit Kuchl 1b gleich, das Resultat der beiden direkten Duelle spricht aber für den SVK (6:0, 1:3).

