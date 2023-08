One-Man-Show: Eugendorf 1b rupft Straßwalchen 1b

Details Montag, 07. August 2023 10:19

Die USC Eugendorf 1b hat zum Saisonauftakt einen wahren Kantersieg gefeiert. Der Absteiger aus der 1. Klasse Nord setzte sich auswärts bei der SV Straßwalchen 1b mit 5:0 durch. Sebastian Kobler geigte dabei mit einem Quattropack auf.

Eugendorf 1b feierte Auftaktsieg und Youngster Kobler

Der Drops war in diesem 1b-Duell schon nach der ersten Halbzeit so gut wie gelutscht. Nachdem Mario Artmüller den Torreigen in der 9. Spielminute eröffnet hatte, legte Sebastian Kobler (25., 37.) einen Doppelpack nach.

Kobler, der in der vergangenen Saison schon die ein oder andere Einsatzminute in der Salzburger Liga gesammelt hatte, zeigte sich nach dem Pausentratsch weiter in Torlaune. In Minute 52 schnürte der Offensivmann seinen Hattrick, nur um rund zehn Minuten später das Festival mit Tagestreffer Nummer vier majestätisch abzuschließen - 0:5 (61.).

2. Klasse Nord A: SV Straßwalchen 1b – USC Eugendorf 1b, 0:5 (0:3)

61 Sebastian Kobler 0:5

52 Sebastian Kobler 0:4

37 Sebastian Kobler 0:3

25 Sebastian Kobler 0:2

9 Mario Artmueller 0:1

