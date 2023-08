Henndorf 1b fährt in Leopoldskron ersten Dreier ein

Details Montag, 21. August 2023 21:44

Die Union Henndorf 1b hat in der 4. Runde der 2. Klasse Nord A ihren ersten vollen Erfolg eingefahren. Der zweite Anzug des Neo-Salzburg-Ligisten setzte sich auswärts beim UFC Leopoldskron-Moos mit 3:1 durch.

Fotocredit: FMT-Pictures/KJ

Henndorf 1b knackte Leopoldskron

Das 2. Klasse-Comeback war für die Henndorfer 1b holprig angelaufen. Gegen Bürmoos 1b (2:2), Thalgau 1b (0:2) und den 1. SSK (0:8) hatte es lediglich ein mickriges Pünktchen gegeben. Beim Gastspiel im Salzburger Stadtteil Leopoldskron sollte diese Sieglos-Serie schließlich ein Ende finden. Und das, obwohl die Städter zunächst den besseren Eindruck hinterließen, in Minute 25 wegen Patrik Kaindl jedoch in Rückstand gerieten. Unmittelbar vor der Pause verballerten die Henndorfer einen Strafstoß (44.).

In der 52. Minute stellte Luca Ibinger die Weichen voll auf Auswärtssieg, traf zum 0:2. Danach erhöhte Leopoldskron den Druck. Nach einem Alu-Treffer (67.) sorgte Raphael Wressnig per Freistoß für eine hochspannende Endphase. Inmitten der finalen, heimischen Schlussoffensive verpassten die Gäste die Vorentscheidung, scheiterten neuerlich vom Elferpunkt (87.). In der Nachspielzeit packte Ben Andessner dann doch den Deckel drauf - 1:3 (93.). Während die einen Saisonsieg Nummer eins bejubelten, war's für die anderen die erste Pleite der laufenden Spielzeit.

Am kommenden Wochenende haben die Henndorfer spielfrei, Leopoldskron gastiert bei der Straßwalchener 1b.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.