Croatia Salzburg schlägt Puch 1b zweistellig

Details Montag, 04. September 2023 08:35

Der UFC Croatia Salzburg hat im einzigen Sonntagsspiel der 2. Klasse Nord B die Sau rausgelassen. Die Männer von Coach Tomislav Kovac zerlegten die FC Puch 1b nach allen Regeln der Kunst, bejubelten am Ende ein 11:0-Schützenfest.

Nach der Pause gab's kein Halten mehr

Klares Chancenplus, mehr Ballbesitz und wesentlich griffiger in den Zweikämpfen - Croatia Salzburg hatte im Pucher Waldstadion wirklich alles im Griff. Zwangsläufig ballerte sich die Kovac-Crew im Verlauf der ersten Spielhälfte komfortabel in Führung. Hrvoje Horvat glückte der Dosenöffner (17.), Kollege Matej Sopjanac (25., 40.) legte doppelt nach.

Nachdem sich der Rückstand der Pucher vor der Pause noch in Grenzen gehalten hatte, sollten nach dem Seitenwechsel alle Dämme brechen. Mario Lucic per Doppelpack (55., 75.), Boris Zec (70.), Vinko Coric (73.) sowie die eingewechselten Darrel Kipkoech (66.) und Hakkican Öztürk (77.) stellten zwischenzeitlich auf 0:9, ehe Zec (84.) und Öztürk (88.) den Croatia-Sieg im Schlussspurt gar noch in die Zweistelligkeit trieben.

2. Klasse Nord B: FC Puch 1b – UFC Croatia Salzburg, 0:11 (0:3)

